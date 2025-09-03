WIDEO
Andrzej Duda w nowej roli. Zatrudnił go Stanowski

Autor: JA
Andrzej Duda Fot. YouTube / Zero
Andrzej Duda został nowym prowadzącym Kanału Zero. Krzysztof Stanowski poinformował w środę na platformie X, że były prezydent nagra 16 odcinków programu.

W środę Krzysztof Stanowski poinformował, że od 15 września na Kanale Zero będzie można zobaczyć byłego prezydenta RP Andrzeja Dudę, który 6 sierpnia zakończył swoją prezydenturę trwającą od 2015 r.

„Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie” – napisał Stanowski na platformie X. „Dwa lata temu Kanał Zero nie istniał. Dwa lata temu Andrzej Duda był prezydentem, a generał Rajmund Andrzejczak dowodził polską armią. Dokładnie w tym momencie nagrywają obok siebie, w dwóch różnych studiach. Duma mnie rozpiera” – dodał w kolejnym wpisie.

Zawodowe plany byłego prezydenta Andrzeja Dudy pozostawały tajemnicą. Dotychczas zajmował się m.in. promocją swojej książki „To ja, Andrzej Duda”, której dystrybucja rozpoczęła się 6 sierpnia, w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na nowego prezydenta RP.

