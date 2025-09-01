WIDEO
Ukrainiec napadł na kierowcę MPK we Wrocławiu. Powodem zwrócenie uwagi [VIDEO]

-

Autor: DC
Ukrainiec napada na kierowcę MPK we Wrocławiu / fot. YT / KOMENDA MIEJSKA POLICJI WE WROCŁAWIU (kolaż)
25-letni Ukrainiec napadł na kierowcę autobusu we Wrocławiu. Powodem było zwrócenie przez kierowcę uwagi, że nie można nocować w pojeździe komunikacji publicznej. Po kilkunastu minutach od napaści imigrant został zatrzymany przez policję. Ma zostać deportowany.

W nocy z 23 na 24 sierpnia około godz. 1.30 przy ul. Obornickiej we Wrocławiu Ukrainiec napadł na kierowcę MPK. Ten zwrócił mu uwagę, że nie może nocować w autobusie.

Dla imigranta tyle wystarczyło.

„Mężczyzna zlekceważył tę prośbę. Po pewnej chwili na jednym z przystanków bez najmniejszego powodu wyciągnął kierowcę siłą z kabiny autobusu na zewnątrz i zaczął zadawać ciosy po ciele i twarzy” – przekazała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Sytuację zauważył inny kierowca. Niezwłocznie zawiadomił służby.

„Postawa kierowcy MPK oraz innych świadków spowodowała, że agresywny mężczyzna w pewnym momencie oddalił się z miejsca. Na szczęście pokrzywdzony nie wymagał opieki medycznej” – podała KMP we Wrocławiu.

Policja wraz z nadzorem ruchu MPK sprawdziła monitoring. Dzięki temu już po kilkunastu minutach udało się znaleźć i zatrzymać ukraińskiego agresora.

„Okazało się, że jest to 25-letni obywatel Ukrainy, bez stałego miejsca zamieszkania. Podejrzewany był już w przeszłości karany za kradzieże, za co był pozbawiony wolności” – poinformowano w komunikacie.

25-letni Ukrainiec usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

„Po wykonaniu czynności procesowych obywatel Ukrainy został przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o wydalenie z terenu Rzeczypospolitej Polskiej” – poinformowała policja.

„Nie ma naszej zgody na to, aby obywatele obcych państw, którzy nie stosują się do norm prawnych i popełniają przestępstwa w Polsce, mogli pozostać w naszym kraju. Należy zauważyć, że w ostatnim czasie na terenie stolicy Dolnego Śląska w ciągu jednego dnia, wrocławscy policjanci złożyli 3 wnioski do Straży Granicznej o wydalenie z naszego kraju osób popełniających notorycznie przestępstwa i wykroczenia” – poinformowała wrocławska policja w komunikacie.

Warto odnotować, że policja od jakiegoś czasu wskazuje narodowość imigrantów napadających na Polaków. Szkoda, że musiało minąć tyle czasu i pytanie, czy ta normalna postawa pozostanie z nami na dłużej?

Źródło:wroclaw.policja.gov.pl / nczas.info
