WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaPetru chce komisji śledczej. Ale nie dla swojej partyjnej koleżanki za relatywizowanie...
WiadomościPolityka

Petru chce komisji śledczej. Ale nie dla swojej partyjnej koleżanki za relatywizowanie nazizmu, tylko dla…

-

Autor: DC
Ryszard Petru Fot. PAP/Piotr Nowak
Ryszard Petru Fot. PAP/Piotr Nowak
- Reklama -

Poseł Polski 2050 Ryszard Petru sugeruje zwołanie komisji śledczej. Nie chodzi jednak o relatywizowanie banderyzmu i utożsamianie polskich ofiar niemieckich nazistów z ich oprawcami, czego dokonała ostatnio publicznie podsekretarz stanu w MSZ z partii Petru, Anna Radwan-Röhrenschef. Petru bowiem widziałby komisję śledczą w związku z… decyzją o wecie prezydenta.

Petru odleciał i domaga się kontroli prezydenta z powodu skorzystania z podstawowych jego praw. Chodzi o weto wobec siedmiu ustaw.

W przekonaniu Petru, zaingerowała „pewna grupa interesów”.

„Karol Nawrocki hurtem wetuje dobre ustawy. Tracą na tym Polacy, a kto zyskuje? Czy nie jest przypadkiem tak, że namawia go do tego pewna grupa interesów?” – napisał na X Ryszard Petru.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

„Ci którzy są zainteresowani postpisowskim status quo. Kto za tym stoi? Czy może musi się komuś za kampanię odwdzięczyć?” – kontynuował.

Następnie rzucił, że „przydałoby się powołanie sejmowej komisji śledczej, która to zbada”.

„Sejm musi patrzeć temu prezydentowi na ręce” – przekonywał Petru na X.

Z pewnością komisja śledcza przydałaby się w stosunku do jego partyjnej koleżanki. Podsekretarz stanu w MSZ i polityk Polski 2050 Anna Radwan-Röhrenschef broniła symboli banderowskich. Jednocześnie zaatakowała osoby, które ginęły w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau i które walczyły z nazizmem oraz komunizmem. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.

Polityk Polski 2050 relatywizuje banderowskie symbole, a polskie ofiary nazizmu zrównuje z oprawcami. „Żartuje pani?” [VIDEO]

Źródło:radiozet.pl / nczas.info
Poprzedni artykuł
Od 1 września przez cały miesiąc policja zwiększy kontrole przy szkołach. Będą wlepiać mandaty na „podchwytliwy przepis”
Następny artykuł
Ukrainiec groził podpaleniami za wycofanie socjalu dla imigrantów. Został deportowany [VIDEO]

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU