Ukrainiec groził podpaleniami za wycofanie socjalu dla imigrantów. Został deportowany [VIDEO]

- Reklama -

„Obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę” – poinformował w niedzielę szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Wideo przedstawiające obywatela Ukrainy, który groził podpaleniami domów, jeśli nie będzie „800 plus”, zostało zamieszczone w jednym z serwisów internetowych. Niedługo później mężczyzna został zatrzymany przez stołecznych policjantów.

O bezczelnym Ukraińcu i jego roszczeniowej postawie oraz o jego aresztowaniu więcej przeczytacie w artykule poniżej.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Konto w portalu społecznościowym, na którym zamieszczono materiał, zostało usunięte.

W piątek Kierwiński zapowiedział, że mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. Dodał wówczas, że „KSP współpracuje ze Strażą Graniczną, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację”.

„Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę” – poinformował w niedzielę wieczorem szef MSWiA na platformie X [pisownia oryg. – red. nczas].

‼️ Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy @Straz_Graniczna przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę. pic.twitter.com/tsQ7eT7Xul — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 31, 2025

Straż Graniczna poinformowała na platformie X, że 29-latek otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen.