Ukrainiec groził podpaleniami za wycofanie socjalu dla imigrantów. Został deportowany
Ukrainiec groził podpaleniami za wycofanie socjalu dla imigrantów. Został deportowany [VIDEO]

Autor: DC
Grożący Polakom Ukrainiec wysłany tam, gdzie jego miejsce / fot. X / Marcin Kierwiński
„Obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę” – poinformował w niedzielę szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Wideo przedstawiające obywatela Ukrainy, który groził podpaleniami domów, jeśli nie będzie „800 plus”, zostało zamieszczone w jednym z serwisów internetowych. Niedługo później mężczyzna został zatrzymany przez stołecznych policjantów.

Konto w portalu społecznościowym, na którym zamieszczono materiał, zostało usunięte.

W piątek Kierwiński zapowiedział, że mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. Dodał wówczas, że „KSP współpracuje ze Strażą Graniczną, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację”.

„Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę” – poinformował w niedzielę wieczorem szef MSWiA na platformie X [pisownia oryg. – red. nczas].

Straż Graniczna poinformowała na platformie X, że 29-latek otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen.

Źródło:PAP / nczas.info
