Strona głównaWiadomościPolska"Nie będzie 800+, domy spłoną". Policja zatrzymała Ukraińca, który groził podpaleniami w...
TEMAT DNIAWiadomościPolska

„Nie będzie 800+, domy spłoną”. Policja zatrzymała Ukraińca, który groził podpaleniami w Polsce [VIDEO]

-

Autor: KM
Ukrainiec groził podpaleniami w Polsce. Został zatrzymany.
Ukrainiec groził podpaleniami w Polsce. Został zatrzymany. / Fot. PAP/screen/kolaż
Policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw zatrzymali w Warszawie Ukraińca, który w mediach społecznościowych groził podpaleniami w przypadku odebrania mu i jego rodakom świadczenia 800+. Mężczyzna najprawdopodobniej zostanie deportowany z Polski.

29-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany w niespełna kilkanaście godzin od momentu pozyskania informacji o groźbach. Akcja przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny na terenie Pragi Południe w Warszawie.

Podejrzany nagrywał materiały filmowe, w których groził podpaleniami w przypadku odebrania mu świadczenia rodzinnego 800+. Tak zareagował na weto prezydenta Karola Nawrockiego, który chce ukrócić wypłacanie świadczeń socjalnych niepracującym obcokrajowcom.

29-latek swoje groźby zamieszał w mediach społecznościowych, co szybko zwróciło uwagę internautów, którzy nagłośnili problem.

„Po prostu nie wiesz, do czego są zdolni Ukraińcy, do cholery. Zgadza się. I przydarzy to się każdemu. Krótko mówiąc, zwróćcie 800+. Nie będzie 800+, domy spłoną” – groził na nagraniu Ukrainiec.

Zatrzymanemu mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty z art. 255 Kodeksu karnego, który dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia występku lub przestępstwa. Do procesu najprawdopodobniej jednak nie dojdzie, bowiem Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że nawiązała współpracę z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej i skierowała wniosek o deportację zatrzymanego z terytorium Polski.

