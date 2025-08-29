Rząd próbował to zatuszować. Zasiłek pobiera więcej Mohamedów niż Michaelów. Na podium także Ahmed

- Reklama -

„Mohammed (w różnych wariantach pisowni) jest najczęściej występującym imieniem wśród odbiorców zasiłku socjalnego w Niemczech” – podaje rmf24.pl. Chodzi o zasiłek przysługujący nie tylko bezrobotnym, ale też osobom z niskimi dochodami i ich rodzinom.

Sprawa dotyczy wydarzenia sprzed kilku tygodni. Wówczas AfD zapytała Bundestag, które imiona najczęściej występują w przypadku odbiorców zasiłku obywatelskiego.

Wówczas odpowiedziano, że są to Michael, Andreas, Thomas i Daniel. Jak się okazało, dokonano matactwa.

Otóż imiona pisane w różny sposób były liczone osobno. Np. oddzielnie liczono Mohammeda, Mohameda czy Mahometa. Wszystkie te imiona znalazły się w rankingu, ale na pierwszym miejscu umieszczono europejsko brzmiące niemieckie imiona.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Tymczasem to właśnie Mohammed jest najczęściej występującym imieniem. Natomiast ilość form, pod jakimi się je zapisuje, była bardzo duża.

Poseł AfD René Springer poprosił rząd federalny o zsumowanie imion ze wszystkich wariantów pisowni.

„To wyraźnie zmieniło kolejność” – podkreślił „Bild”.

Wówczas pierwsze miejsce zajął Mohammad w 19 wersjach pisowni. Było to prawie 40 tys. wpisów. Wcześniej różne wersje tego imienia zajmowały 11 i 21 miejsce.

Michael znalazło się w poprawionej wersji dopiero na drugim miejscu. Trzecie miejsce zajął znowu arabski Ahmad.

„Według Federalnej Agencji Pracy pod koniec 2024 roku Bürgergeld pobierało w Niemczech łącznie 5,42 miliona osób. Wśród nich było 2,82 miliona Niemców (52 proc.) oraz 2,60 miliona cudzoziemców (48 proc.)” – czytamy.

Bürgergeld, czyli zasiłek obywatelski, wypłacany jest osobom zarówno bezrobotnym jak i mało zarabiającym.