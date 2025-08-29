Rząd próbował to zatuszować. Zasiłek pobiera więcej Mohamedów niż Michaelów. Na podium także Ahmed

„Mohammed (w różnych wariantach pisowni) jest najczęściej występującym imieniem wśród odbiorców zasiłku socjalnego w Niemczech” – podaje rmf24.pl. Chodzi o zasiłek przysługujący nie tylko bezrobotnym, ale też osobom z niskimi dochodami i ich rodzinom.
Sprawa dotyczy wydarzenia sprzed kilku tygodni. Wówczas AfD zapytała Bundestag, które imiona najczęściej występują w przypadku odbiorców zasiłku obywatelskiego.
Wówczas odpowiedziano, że są to Michael, Andreas, Thomas i Daniel. Jak się okazało, dokonano matactwa.
Otóż imiona pisane w różny sposób były liczone osobno. Np. oddzielnie liczono Mohammeda, Mohameda czy Mahometa. Wszystkie te imiona znalazły się w rankingu, ale na pierwszym miejscu umieszczono europejsko brzmiące niemieckie imiona.
Tymczasem to właśnie Mohammed jest najczęściej występującym imieniem. Natomiast ilość form, pod jakimi się je zapisuje, była bardzo duża.
Poseł AfD René Springer poprosił rząd federalny o zsumowanie imion ze wszystkich wariantów pisowni.
„To wyraźnie zmieniło kolejność” – podkreślił „Bild”.
Wówczas pierwsze miejsce zajął Mohammad w 19 wersjach pisowni. Było to prawie 40 tys. wpisów. Wcześniej różne wersje tego imienia zajmowały 11 i 21 miejsce.
Michael znalazło się w poprawionej wersji dopiero na drugim miejscu. Trzecie miejsce zajął znowu arabski Ahmad.
„Według Federalnej Agencji Pracy pod koniec 2024 roku Bürgergeld pobierało w Niemczech łącznie 5,42 miliona osób. Wśród nich było 2,82 miliona Niemców (52 proc.) oraz 2,60 miliona cudzoziemców (48 proc.)” – czytamy.
Bürgergeld, czyli zasiłek obywatelski, wypłacany jest osobom zarówno bezrobotnym jak i mało zarabiającym.