27-letni Ukrainiec zaatakował policjantów. Usłyszał siedem zarzutów i został deportowany z Polski

Autor: MMP
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pexels
27-letni obywatel Ukrainy, który w Częstochowie znieważył interweniujących policjantów, naruszył ich nietykalność i uszkodził radiowóz, został przekazany Straży Granicznej i deportowany do swojego kraju – podała w środę policja. Mężczyzna usłyszał w sumie siedem zarzutów.

Jak podała w środę Komenda Miejska Policja w Częstochowie, dyżurny tej jednostki odebrał zgłoszenie, że w okolicy jednego z bloków przy ul. Armii Krajowej rozjuszony mężczyzna dobija się do drzwi jednego z mieszkań i najprawdopodobniej chce ukraść rower. Skierowany na interwencję patrol w korytarzu budynku zauważył mężczyznę, który był silnie pobudzony, a na widok policjantów zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został obezwładniony.

Policjanci opisują, że podczas interwencji mężczyzna był agresywny, stawiał opór i nie stosował się do poleceń mundurowych. Kilkukrotnie znieważył policjantów plując na mundur, a także naruszył ich nietykalność cielesną i uszkodził policyjny radiowóz. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia policjantów, naruszenia ich nietykalności, zniszczenia mienia, usiłowania kradzieży roweru oraz posiadania narkotyków.

„Po wykonaniu niezbędnych czynności obywatel Ukrainy został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej i zgodnie z decyzją został wydalony z terenu Rzeczypospolitej Polskiej” – podała częstochowska policja.

Źródło:PAP
