Ogromna kara dla Google. Gigant zapłaci kilka milionów polskiej firmie

- Reklama -

Google ma zapłacić 8 mln zł kary wobec Ceneo za łamanie sądowego postanowienia zakazującego gigantowi czynów nieuczciwej konkurencji – przekazał wtorkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” wyjaśnił, że Ceneo w ubiegłym roku uzyskała zabezpieczenie swoich roszczeń wobec Google. „Sąd zakazał wtedy big techowi m.in. faworyzowania swojej porównywarki Google Shopping w wynikach wyszukiwania wyświetlanych użytkownikom w Polsce. Za naruszenie zakazu sąd zagroził Google karą w wysokości 50 tys. zł dziennie” – czytamy w gazecie.

Jak dodano, Ceneo miało uznać, że big tech nie stosuje się do postanowień sądu i wszcząć postępowanie o nałożeniu kary. Zażądała 14,35 mln zł za cały okres od wydania postanowienia, tj. w sumie 287 dni.

Sąd jednak odliczył okres przed formalnym doręczeniem Google postanowienia oraz dni, co do których nie udowodniono naruszeń w formie aktów notarialnych, a jedynie zrzutami ekranu. Tym samym kara objęła 160 dni.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

„Żadna z firm nie komentuje tego wyroku. Ceneo odwołało się od niego do sądu apelacyjnego” – przekazał dziennik.