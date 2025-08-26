WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaOgromna kara dla Google. Gigant zapłaci kilka milionów polskiej firmie
WiadomościPolska

Ogromna kara dla Google. Gigant zapłaci kilka milionów polskiej firmie

-

Autor: RP
Wyszukiwarka Google. Obrazek ilustracyjny. Źródło: pixabay
Wyszukiwarka Google. Obrazek ilustracyjny. Źródło: pixabay
- Reklama -

Google ma zapłacić 8 mln zł kary wobec Ceneo za łamanie sądowego postanowienia zakazującego gigantowi czynów nieuczciwej konkurencji – przekazał wtorkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” wyjaśnił, że Ceneo w ubiegłym roku uzyskała zabezpieczenie swoich roszczeń wobec Google. „Sąd zakazał wtedy big techowi m.in. faworyzowania swojej porównywarki Google Shopping w wynikach wyszukiwania wyświetlanych użytkownikom w Polsce. Za naruszenie zakazu sąd zagroził Google karą w wysokości 50 tys. zł dziennie” – czytamy w gazecie.

Jak dodano, Ceneo miało uznać, że big tech nie stosuje się do postanowień sądu i wszcząć postępowanie o nałożeniu kary. Zażądała 14,35 mln zł za cały okres od wydania postanowienia, tj. w sumie 287 dni.

Sąd jednak odliczył okres przed formalnym doręczeniem Google postanowienia oraz dni, co do których nie udowodniono naruszeń w formie aktów notarialnych, a jedynie zrzutami ekranu. Tym samym kara objęła 160 dni.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

„Żadna z firm nie komentuje tego wyroku. Ceneo odwołało się od niego do sądu apelacyjnego” – przekazał dziennik.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Kaczyński próbuje zwasalizować Konfederację. Padły mocne słowa. „Zdrada narodowa”
Następny artykuł
Uśmiechnięci oskarżają PiS o wspieranie Rosji, a PiS oskarża uśmiechniętych o wspieranie Rosji

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU