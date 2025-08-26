WIDEO
Katastrofa helikoptera na wyspie Wight. Dwoje Polaków nie żyje
Wiadomości Polska Świat

Katastrofa helikoptera na wyspie Wight. Dwoje Polaków nie żyje

-

Autor: MS
policja Wielka Brytania
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: domena publiczna
Para Polaków zginęła w poniedziałek w katastrofie helikoptera na wyspie Wight, na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii – poinformowała we wtorek brytyjska stacja Sky News, powołując się na wpis na Facebooku córki jednej z ofiar.

Informację o śmierci 52-letniej Polki i 49-letniego Polaka podała także gazeta „London Standard” na swojej stronie internetowej.

W wypadku, do którego doszło w poniedziałek rano, zginęły trzy osoby, a jedna w stanie ciężkim przebywa w szpitalu.

Śmigłowiec, który wystartował z lotniska Sandown ok. godz. 9. rano czasu lokalnego (godz. 10. czasu polskiego), miał na pokładzie cztery osoby, w tym pilota; odbywała się w nim lekcja latania.

Dwadzieścia minut po starcie helikopter rozbił się na polu w pobliżu ruchliwej drogi na wyspie Wight, między wioską Godshill i nadmorskim miasteczkiem Shanklin.

(PAP)

