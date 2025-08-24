Trans-damski bokser z Algierii kończy karierę. Obowiązkowe testy płci przywracają normalność

- Reklama -

Algierska „bokserka” Imane Khelif „opuściła świat boksu” po krytyce jej właściwej płci. Kheif, złota medalistka olimpijska z Paryża była krytykowana za to, że w rzeczywistości jest mężczyzną. 20 sierpnia 2025 r. Nasser Yefsah, były trener Imane Khelif, ogłosił, że ta kończy karierę bokserską.

Po triumfie w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich, algierska bokserka Imane Khelif opuściła klub Nice Azur Boxe, aby przejść na zawodowstwo. Decyzja o rezygnacji z boksu była jednak zaskoczeniem.

Od bokserskich Mistrzostw Świata w Indiach w 2023 roku, Imane Khelif regularnie spotykała się z podważaniem jej żeńskiej płci. Została zdyskwalifikowana przez federację IBA. Skorzystała jednak na tym, że tam rządzą Rosjanie i IBA nie organizowała turnieju olimpijskiego. Dzięki temu wystąpiła na olimpiadzie w Paryżu i łatwo wygrała.

IBA została zastąpiona przez World Boxing, który przejął zarządzanie boksem amatorskim. Jednak i ta organizacja wprowadziła teraz obowiązkowe testy na płeć i uniemożliwiła już Khelif udział w turnieju w Eindhoven na początku czerwca.

Kilka dni przed rozpoczęciem zawodów strona internetowa 3 Wire Sports opublikowała wyniki słynnego testu chromosomowego przeprowadzonego w Nowym Delhi w 2023 roku, który ujawnił „męski kariotyp” zawodniczki. MKOl podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku twierdził, ze te testy nie są wiarygodne.

Imane Khelif kontynuowała po igrzyskach treningi i mieszka na zmianę w Algierii i Katarze. Byłaby też faworytką na turnieju bosku podczas olimpiady w Los Angeles. Sam(a) Imane Khelif zaprzecza, by kończyła karierę. Kontrowersje są już jednak na tyle silne, że jej występy są oprotestowywane. W dodatku na świecie zmieniła się atmosfera wokół sportowców z pogranicza „trans”, którzy pchają się do sportu kobiecego.

Na razie Imane Khelif skrytykowała swojego byłego menedżera, Nassera Yefsaha, oskarżając go o „ „zdradę zaufania i kraju swoimi fałszywymi i złośliwymi oświadczeniami”.

