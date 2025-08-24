To zmieni się od września w polskich szkołach. Nowe przedmioty i podstawa programowa

- Reklama -

Od 1 września w polskich szkołach pojawią się pewne zmiany. Chodzi o dwa nowe przedmioty, zmniejszenie liczby godzin religii oraz nową podstawę programową na zajęciach z wychowania fizycznego. Ponadto tuż przed końcem wakacji prezydent podpisał tzw. dużą nowelizację Karty Nauczyciela.

Od 1 września w szkołach pojawi się nieobowiązkowy przedmiot „edukacja zdrowotna”, która zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Choć jest nieobligatoryjny, to w przypadku gdy rodzice nie chcą posyłać tam swoich dzieci, muszą złożyć stosowną deklarację. Mimo swojej nazwy zawiera on nie tylko elementy dotyczące zdrowia, lecz także stanowi furtkę dla wprowadzania edukacji seksualnej w kiepskim wydaniu. O tym, że do 25 września rodzice mają czas, by wypisać dzieci z tego przedmiotu przypomniała m.in. Ewa Zajączkowska-Hernik.

„Oto gotowe pismo! Zachęcam do udostępniania, niech jak najwięcej rodziców to zobaczy i zareaguje na czas!” – napisała europoseł Konfederacji.

Uwaga rodzice❗ Do 25 września możecie wypisać swoje dziecko z przedmiotu „Edukacja zdrowotna”, wrzuconego do szkół przez minister Nowacką, który wprowadza lewicową indoktrynację i seksualizację dzieci. Oto gotowe pismo! Zachęcam do udostępniania, niech jak najwięcej rodziców to… pic.twitter.com/FwErLTXTEP — Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) August 20, 2025

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Ponadto od września uczniowie liceów, techników i szkołach branżowych zamiast przedmiotu „Historia i teraźniejszość” będą mieli „edukację obywatelską”.

Na tym nie koniec zmian. Resort Nowackiej okroił też liczbę godzin religii – z dwóch do jednej tygodniowo.

Zmiany pojawią się także na WF-ie. Uczniowie mają uprawiać sport na świeżym powietrzu, na lekcjach wychowania fizycznego ma być większa różnorodność, a także ćwiczenia stosowane podczas rekrutacji do służb mundurowych.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał m.in. dużą nowelizację Karty Nauczyciela, czyli ustawę z 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. – Bez najmniejszych wątpliwości podpisałem ustawę odnoszącą się do Karty Nauczyciela, która zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie. Cieszę się, że środowisku nauczycielskiemu przygotowano rozwiązania, na które czekało środowisko nauczycielskie, ale które były także wynikiem zaangażowania związków zawodowych – powiedział.

Nowelizacja zmienia m.in. następujące rzeczy:

Podwyższenie nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy z 250 proc. do 300 proc. wynagrodzenia

Wprowadzenie nowej nagrody za 45 lat pracy

Skrócenie okresu zatrudnienia nauczyciela początkującego na czas określony z dwóch do jednego roku szkolnego

Stawki odpraw emerytalnych i rentowych uzależnione od stażu pracy – do 6-miesięcznego wynagrodzenia

Prawo do odprawy przy zatrudnieniu na niepełny etat

Ujednolicenie pensum dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (18 godzin)

Doprecyzowanie zasad rozliczania i wynagradzania za pracę w godzinach ponadwymiarowych i doraźne zastępstwa (zastępstwa płatne tylko poza pensum)

Możliwość skorzystania z urlopu zdrowotnego dla nauczycieli z uprawnieniami emerytalnymi

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na kolejną jedną kadencję bez konieczności przeprowadzania konkursu

Część z powyższych zmian wchodzi od 1 września, a pozostałe od stycznia 2026 r.