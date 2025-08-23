WIDEO
Rzekomy neonazista zmienił płeć, aby odbyć karę w więzieniu dla kobiet i zakpił z niemieckiego prawa

Autor: BD
Sven Liebich aka Marla Svenja Liebich. Foto: X/@MarlaSvenjaL
54-letni Sven Liebich został skazany na 18 miesięcy więzienia za „podżeganie do nienawiści”. Zmienił jednak płeć i przedstawia się jako Marla Svenja i teraz prosi o osadzenie w więzieniu dla kobiet.

Czy Liebich działał dla pewnych korzyści, czy też z chęci prowokacji? – nie wiadomo. Jednak prośba określanego w mediach jako „neonazista” skazańca, wywołała skandal i konsternację władz. Obecnie transpłciowiec, był znany z przewodzenia w latach 90. XX wieku zakazanej już grupie „Blood und Honour”, której zarzucano odwoływanie się do ideologii nazizmu.

Sven Liebich krytykował środowisko LGBT, nazywając wprost m.in. uczestników tzw. „Parady Równości” – „pedałami” i „pasożytami społecznymi ”. Znany jest również ze swojego poparcia dla Władimira Putina. Pochodzi z terenu b. NRD, miasta Halle.

Został skazany w lipcu 2023 roku na 18 miesięcy więzienia za „podżeganie do nienawiści. Złożył apelację, która jednak została odrzucona przez sąd i ma już za dwa tygodnie stawić się do odbycia kary w więzieniu federalnym. Tu jednak zaczęły się schody, bo Sven Liebich chce trafić do więzienia dla kobiet.

Decyzją Sądu Rejonowego w Halle, Sven Liebich ma odbyć karę w więzieniu w Chemnitz. Chociaż niemieckie prawo stanowi, że więzienie jest wybierane na podstawie adresu skazanego, wzięto tu pod uwagę również inny czynnik: zmianę płci u tego mężczyzny, a więzienie dla kobiet jest w Chemnitz.

Sven Liebich nazywa się teraz Marla Svenja i uważa się za kobietę. W Niemczech zmiana płci jest dozwolona swobodnie od listopada 2024 roku: wystarczy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w postaci prostego oświadczenia o zmianie tożsamości. Jego wniosek został zarejestrowany na początku 2025 roku.

Występując przed Sądem Apelacyjnym Sven Liebich zaprezentował się jako kobieta. Ufarbował sobie na biało wąsy, założył złote kolczyki, a przede wszystkim pomalował usta czerwoną szminką i założył strój w panterkę. Poprosił o nieosadzanie go w więzieniu dla mężczyzn, a prokuratura… przychyliła się do jego prośby.

Dlatego został skierowany do zakładu karnego w Chemnitz, przeznaczonego wyłącznie dla kobiet. Decyzja ta wywołała kontrowersje w Niemczech, bo większość uważa, żeto „złośliwa prowokacja”, która ma ośmieszyć ustawę o zmianie płci, która została uchwalona pod koniec ubiegłego roku. Już wówczas wskazywano, że tak łatwa zmiana tożsamości pozwoli wielu mężczyznom na nadużywanie przepisów, takich jak wchodzenie do sauny z nagimi kobietami lub do damskich przebieralni.

Co ciekawe, teraz oburza się środowisko LGBT, które takie zmiany popierało. Ich zdaniem „neonazista zmienił płeć, aby ośmieszyć to prawo, które jest całkowicie sprzeczne z ideami skrajnej prawicy”. Media stwierdzają, że administracja wpadła w „pułapkę tożsamości płciowej, nie biorąc pod uwagę płci biologicznej”.

Teraz lewica chce skierowania Liebicha do więzienia dla facetów i to wbrew prawu, które sami uchwalili… Ostateczna decyzja zostanie podjęta po przesłuchaniu więźnia zaraz po jego przybyciu do zakładu karnego. Komisja ma ustalić, czy „stanowi on zagrożenie dla więźniów i personelu oraz czy może zakłócić bezpieczeństwo i porządek w więzieniu”… Sam tego chciałeś Grzegorzu Dyndało…

Źródło: FAZ/ Le Figaro

