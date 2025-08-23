WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaNożownik zaatakował taksówkarza w Krakowie. Trwa obława
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Nożownik zaatakował taksówkarza w Krakowie. Trwa obława

-

Autor: MMP
policja
Policja. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
- Reklama -

W Krakowie doszło w piątek do ataku nożownika na taksówkarza. Sprawcą miał być klient. Policja zorganizowała obławę.

Policja ustaliła tożsamość nożownika, który w piątek w Krakowie zranił taksówkarza. Poszukiwania napastnika nadal trwają. Ranny taksówkarz to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację, jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu. Czynności z nim policja przeprowadzi po otrzymaniu zgody od lekarzy.

– Mamy ustaloną tożsamość mężczyzny. Działamy, by go zatrzymać. Ze względu na dobro sprawy nie udzielamy więcej informacji o poszukiwanym – powiedziała w sobotę rano PAP rzecznik prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

Przesłuchujemy świadków zdarzenia, zabezpieczono mnóstwo dowodów. Samochód jest na naszym parkingu – przekazała podinsp. Katarzyna Cisło.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Zgodnie z informacjami policji, w piątek ok. godz. 17 w pobliżu Tauron Areny Kraków zatrzymała się taksówka, z której wybiegło dwóch mężczyzn – kierowca i pasażer. Taksówkarz, który miał rany cięte szyi, przedramienia i ręki, zemdlał. Trafił do jednego z krakowskich szpitali.

Źródło:RMF24/PAP
Poprzedni artykuł
Deportowani Ukraińcy trafią na front? Nie wiadomo. Ukraiński pogranicznik: Nie podejmujemy działań
Następny artykuł
Koszmarny wypadek autokaru na autostradzie. Nie żyje pięć osób, kilkadziesiąt jest rannych [VIDEO]

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU