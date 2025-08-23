Nożownik zaatakował taksówkarza w Krakowie. Trwa obława

- Reklama -

W Krakowie doszło w piątek do ataku nożownika na taksówkarza. Sprawcą miał być klient. Policja zorganizowała obławę.

Policja ustaliła tożsamość nożownika, który w piątek w Krakowie zranił taksówkarza. Poszukiwania napastnika nadal trwają. Ranny taksówkarz to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację, jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu. Czynności z nim policja przeprowadzi po otrzymaniu zgody od lekarzy.

– Mamy ustaloną tożsamość mężczyzny. Działamy, by go zatrzymać. Ze względu na dobro sprawy nie udzielamy więcej informacji o poszukiwanym – powiedziała w sobotę rano PAP rzecznik prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

– Przesłuchujemy świadków zdarzenia, zabezpieczono mnóstwo dowodów. Samochód jest na naszym parkingu – przekazała podinsp. Katarzyna Cisło.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Zgodnie z informacjami policji, w piątek ok. godz. 17 w pobliżu Tauron Areny Kraków zatrzymała się taksówka, z której wybiegło dwóch mężczyzn – kierowca i pasażer. Taksówkarz, który miał rany cięte szyi, przedramienia i ręki, zemdlał. Trafił do jednego z krakowskich szpitali.