Był niechlubnym hitem wczesnego polskiego Internetu. Znowu poszukuje go policja [VIDEO]

W czasach, gdy YouTube nie był jeszcze jednym na najpopularniejszych w Polsce serwisów, a najwyższą jakością filmów w polskim Internecie było 360 p, niechlubną gwiazdą był pewien nastolatek, którego skazano na 15 lat pozbawienia wolności. Wulgarnie wyzywał też przy ogłoszeniu wyroku sędzię. Po latach okazuje się, że niewiele się u niego zmieniło. Policja poszukuje 36-letniego Konrada Nowackiego z Lublina.

36-letni Konrad Nowacki jest ścigany listem gończym za posiadanie narkotyków. Dotychczas spędził za kratkami 13 lat.

Wyrok został skrócony, zaś jego ogłoszenie było jednym z hitów polskiego Internetu. Miało to miejsce w 2008 roku.

W styczniu 2007 roku grupa nastolatków – w tym Konrad Nowacki – napadła na 21-letniego studenta Andrzeja K.. Gdy K. wracał do domu, został brutalnie skopany, pobity i kilkukrotnie raniony nożem w brzuch.

Lekarze ocenili, że to, iż ofiara przeżyła taki napad, graniczy z cudem.

– Gdyby ciosy poszły trochę inaczej, to byłaby śmierć na miejscu – komentował wówczas ojciec napadniętego studenta, Roman K..

W procesie rok później oskarżonymi była grupa nastolatków. Wśród nich był Konrad Nowacki.

Usłyszeli oni wyrok 15 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa. Skazano też Aleksandrę P., która pomagała w pobiciu i ukryła nóż.

Przed sądem rodzinnym odpowiadała z kolei Nina P., która brała udział w pobiciu ofiary.

Natomiast największe oburzenie społeczeństwa wywołało zachowanie Nowackiego podczas ogłaszania wyroku.

– Zginiesz, obiecuję ci to – mówił słuchając wyroku 17-letni wówczas Konrad Nowacki.

– Co to jest za wyrok!? 17 lat żyję, a ty mi piętnastaka dajesz!? – oburzał się, wulgarnie wyzywając przy tym sędzię.

Drugi z oskarżonych opluł z kolei operatora kamery jednej z telewizji.

Obecnie Nowacki ma 36 lat. Wyszedł z więzienia po 13 latach w 2020 roku. Obecnie zaś jest znowu poszukiwany przez policję.

– Potwierdzam, że poszukujemy Konrada Nowackiego. To ta sama osoba, która kilkanaście lat temu odpowiadała za usiłowanie zabójstwa studenta – powiedział „Wirtualnej Polsce” podinsp. Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.