Gaza. Korwin-Mikke i MSZ pytają: Co Izrael planuje zrobić z 2 mln Palestyńczyków?
WiadomościPolityka

Gaza. Korwin-Mikke i MSZ pytają: Co Izrael planuje zrobić z 2 mln Palestyńczyków?

-

Autor: DC
radoslaw sikorski benjamin netanjahu janusz korwin-mikke
Radosław Sikorski, Benjamin Netanjahu i Janusz Korwin-Mikke / fot. PAP / DPA / print screen X / YouTube / wPolsce24 (kolaż)
Janusz Korwin-Mikke skomentował deklaracje zbrodniczego Izraela dotyczące ofensywy na miasto Gaza. Do sprawy odniósł się też minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ku zaskoczeniu prezesa partii KORWiN.

Wczoraj cytowany przez Reuters premier Izraela ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze potwierdził, że żydowska armia szykuje się do zajęcia Gazy. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.

Zbrodniarze szykują napaść na Gazę. Netanjahu zapowiada negocjacje, ale miasto zajmie i tak

Do doniesień o żydowskiej operacji odniósł się nestor polskiej prawicy wolnościowej Janusz Korwin-Mikke.

„Izrael mobilizuje 60.000 rezerwistów i „rozpoczął atak na Ghazę”. To co to było do tej pory? I co ma zamiar zrobić z 2 milionami mieszkających tam Palestyńczyków?” – zapytał na X Janusz Korwin-Mikke.

Przypomniał przy tym, że „na Zachodnim Brzegu mieszka jeszcze 2,8 mln Arabów”.

„W 1948 liczba Arabów w CAŁEJ Palestynie wynosiła 1,3 mln” – czytamy.

Zwrócił też uwagę na to, że polskie MSZ kierowane przez Radosława Sikorskiego dostrzegło problem.

„Izraelscy ministrowie deklarują, że chodzi o uniemożliwienie powstania państwa palestyńskiego. Skoro tak, to powstaje pytanie co przewidują dla milionów Palestyńczyków, za których odpowiadają jako władza okupacyjna w Gazie i na Zachodnim Brzegu Jordanu” – napisał Radosław Sikorski na X.

Źródło:X / nczas.info
