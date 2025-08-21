Konfederacja języczkiem u wagi. Korona Brauna poza Sejmem. Małe różnice na podium [SONDAŻ]

- Reklama -

Która formacja wygrałaby obecnie wybory parlamentarne? Różnice na pierwszych dwóch miejscach są niewielkie. Żadna z partii nie byłaby w stanie uzyskać samodzielnej większości – wynika z opublikowanego w czwartek sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory z poparciem 28,1 proc., a Prawo i Sprawiedliwość uplasowałoby się na drugim miejscu z wynikiem 27,4 proc.

Jak zaznacza WP, Koalicja Obywatelska wskoczyła na pozycję lidera po dłuższym czasie; przez wiele tygodni to PiS wyprzedzał w sondażach KO, z coraz większą przewagą. Ugrupowanie Donalda Tuska odnotowało wzrost poparcia o 2,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego przez United Surveys z końca lipca. W przypadku PiS jest natomiast spadek o 0,9 pkt proc.

Na trzecim miejscu w sondażu dla WP uplasowała się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 17,3 proc. wyborców. Ugrupowanie to przez ostatnie tygodnie odnotowywało wzrost poparcia, ale względem ostatniego badania straciło 0,1 pkt proc.

Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 5,5 proc. poparcia (spadek o 1,2 pkt proc.), która jako ostatnia znalazłoby się w Sejmie.

Szans na wejście do Sejmu nie miałyby natomiast PSL z poparciem 3,6 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.), Partia Razem z wynikiem 3,1 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej, która odnotowała 3,1 proc. poparcia oraz Polska 2050 – 2,6 proc.

WP zwróciła uwagę, że ugrupowanie Grzegorza Brauna jeszcze w poprzednim sondażu notowało 5,4 proc. poparcia, co oznacza, że mogłoby wejść do Sejmu. Polska 2050 odnotowała z kolei spadek o 1,5 pkt proc.

Jak wylicza portal, gdyby wyniki sondażowe przełożyły się bezpośrednio na wynik wyborów parlamentarnych, w Sejmie KO otrzymałaby 174 mandaty, PiS – 169 mandatów, Konfederacja – 99 mandatów, a Lewica – 18 mandatów. Żadna z partii nie uzyskałaby samodzielnej większości (potrzebne jest 231 mandatów), co oznacza konieczność tworzenia koalicji.

„Obecny układ wskazuje, że o przyszłym rządzie decydowałaby Konfederacja, dysponując wystarczającą liczbą mandatów, by przesądzić o losach większości. W praktyce to ona stałaby się najważniejszym partnerem do rozmów, a bez jej udziału stworzenie stabilnego rządu byłoby niemożliwe” – pisze WP.

Zaznacza, że potencjalna współpraca Lewicy z PO dawałaby 192 mandaty, co jest zbyt małym wynikiem do kontynuowania rządów. Również wariant koalicji PiS z Lewicą nie miałby arytmetycznych szans, ale – zdaniem portalu – i tak jest to wariant politycznie nierealny.

Sondaż przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na próbie 1000 osób.