Ukraińcy deportowani z Polski. Byli „kurierami” nielegalnych imigrantów

- Reklama -

Dwóch Ukraińców deportowanych z Polski. Mężczyźni w wieku 25 i 31 lat brali udział w organizowaniu nielegalnej migracji, jako „kurierzy” Afgańczyków. Mają 5-letni zakaz wjazdu do Polski i krajów strefy Schengen.

Ukraińcy wpadli, gdy funkcjonariusze Straży Granicznej z Białej Podlaskiej zatrzymali ich w ramach kontroli legalności pobytu na terytorium Polski. Jak się okazało, wcześniej opuścili oni Zakład Karny w Białej Podlaskiej, w którym przebywali tymczasowo w związku z zarzutami organizowania innym osobom nielegalnego przekroczenia granicy. Jak ustaliła Straż Graniczna, 25-latek i 31-latek, jako kurierzy – we współpracy z innymi osobami – umożliwili wjazd z Białorusi do Polski 12. obywatelom Afganistanu. Stało się to poza wyznaczonym przejściem granicznym i bez wymaganych dokumentów.

Podczas weryfikacji warunków pobytu wyszło na jaw, że obydwu Ukraińcom wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu. Powodem było „naruszenie względów obronności i bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej”. W związku z tym obywatele Ukrainy zostali doprowadzeni do granicy państwa i przekazani ukraińskim służbom granicznym.

Przez 5 lat wydaleni z Polski Ukraińcy nie będą mogli powrócić do naszego kraju. Mają także zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, przewożenie osób, które nielegalnie przedostały się na terytorium naszego kraju, jest przestępstwem. Nielegalne przekroczenie granicy jest określone w art. 264 § 2 kk, natomiast pomocnictwo jest traktowane jako organizowanie innym osobom przekroczenia granicy wbrew przepisom – co jest określone w art. 264 § 3 kk. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.