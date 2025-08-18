Bąkiewicz z zarzutami. Chodzi o incydent na moście w Słubicach

- Reklama -

W poniedziałek 18 sierpnia Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut w gorzowskiej prokuraturze. Szczegóły przekazał jego pełnomocnik adwokat Krzysztof Wąsowski.

Przed południem adwokat Wąsowski przekazał, że Bąkiewicz usłyszał zarzut słownego znieważenia funkcjonariuszy służb mundurowych podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. Chodzi o zdarzania z 29 czerwca 2025 r., do których doszło na moście granicznym w Słubicach. Działacz miał tam znieważyć czterech funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej, wyzywając ich od „zdrajców”.

Bąkiewicz pojawiał się na granicy polsko-niemieckiej w ramach tzw. patroli obywatelskich z powołanym przez siebie Ruchem Obrony Granic. ROG nazywa siebie na swojej stronie „ogólnopolską inicjatywą społeczną”, której celem jest „obrona Polski przed masową migracją i zagrożeniami z nią związanymi”.

Patrole organizacji założonej przez działacza PiS miały m.in. zatrzymywać do kontroli samochody.

Bąkiewiczowi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to jednostka nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.