Strona głównaWiadomościPolitykaTrump ciepło o Łukaszence i Białorusi. JKM OSTRO o Sikorskim. "Jego żona...
TEMAT DNIAWiadomościPolityka

Trump ciepło o Łukaszence i Białorusi. JKM OSTRO o Sikorskim. „Jego żona jest na liście płac brytyjskiego reżimu”

-

Autor: DC
Janusz Korwin-Mikke
Janusz Korwin-Mikke / Foto: screen X
Prezydent USA Donald Trump w ciepłych słowach wypowiedział się o Białorusi i jej prezydencie Aleksandrze Łukaszence. Wpis amerykańskiego prezydenta skomentował Janusz Korwin-Mikke. Ostro oberwało się Radosławowi Sikorskiemu.

„Miałem wspaniałą rozmowę z szanowanym prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką” – napisał na Truth Social Donald Trump.

Prezydent USA dodał, że celem rozmowy było podziękowanie Łukaszence za uwolnienie 16 więźniów.

„Rozmawiamy również o uwolnieniu 1300 kolejnych więźniów. Nasza rozmowa przebiegała bardzo dobrze” – stwierdził prezydent Trump.

„Z niecierpliwością czekam na spotkanie z prezydentem Łukaszenką w przyszłości” – zaznaczył Donald Trump.

Wpis wywołać może poważny błąd w mózgu u politpoprawnych ludzi w Polsce. Trwa bowiem narracja, wedle której cały świat neguje prezydenturę Łukaszenki na Białorusi, a Władimir Putin nie jest możliwym partnerem do negocjacji tylko do odstrzału. Widać to zresztą było doskonale w relacjach wielkobudżetowych, politpoprawnych mediów, gdy prezydent Trump spotkał się na Alasce z prezydentem Rosji Putinem.

Wpis Trumpa skomentował prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

„Wyobraźcie sobie, że 12 lat temu JE Radosław Sikorski mówił (jest na WikiLeaks…), jak i ja, że z JE Aleksandrem Łukaszenką trzeba rozmawiać” – przypomniał nestor polskiej prawicy wolnościowej.

„Wtedy był myślącym samodzielnie politykiem – obecnie jest sługusem brytyjskiego reżymu. Jego Żona jest tam na liście płac” – skwitował Janusz Korwin-Mikke.

Źródło:X / nczas.info
