Podpalono radiowóz i komisariat. Nieznanej narodowości kobieta zatrzymana [FOTO]

Autor: DC
Policja. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
– Podejrzewany o podpalenie radiowozu przed komisariatem w Lipianach został zatrzymany – przekazała w piątek PAP oficer prasowa pyrzyckiej policji st. sierż. Agata Gamułkiewicz. W nocnym pożarze prócz policyjnego auta spaliła się część elewacji budynku i okno. Według nieoficjalnych ustaleń, sprawcą jest kobieta.

Do pożaru doszło w nocy z czwartku na piątek, ok. godz. 4.00 w Lipianach przy budynku komisariatu policji.

Z informacji przekazanych przez mł. bryg. Katarzynę Hołotę z zachodniopomorskiej straży pożarnej wynikało, że spaleniu uległ policyjny radiowóz, od którego ogniem zajęła się część elewacji.

St. sierż. Gamułkiewicz potwierdziła PAP te informacje. Dodała, że spaleniu uległo także jedno z okien.

– To było podpalenie – poinformowała policjantka.

Zaznaczyła, że zatrzymano osobę podejrzewaną o popełnienie tego przestępstwa. Dodała, że postępowanie nadzoruje pyrzycka prokuratura.

W pożarze nie było poszkodowanych. W akcji jego gaszenia brały udział cztery zastępy straży pożarnej.

Nie poinformowano, jakiej narodowości jest zatrzymany ani co było motywem działania.

Według portalu „Głos Miasta Pyrzyce”, sprawca to kobieta.

„Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, osobą odpowiedzialną za podpalenie komisariatu jest kobieta. Jest już w rękach policji. Śledczy nie potwierdzają tych informacji” – czytamy na pyrzyce.glos-miasta.pl.

Źródło:PAP / pyrzyce.glos-miasta.pl / nczas.info
