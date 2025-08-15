Trump przywitał Putina. Zmiana planów w ostatniej chwili. Na Alaskę nie poleciała ważna osoba

- Reklama -

Prezydent Donald Trump powitał w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce prezydenta Rosji Władimira Putina. Jak przekazano, zamiast rozmowy w cztery oczy, ma odbyć się spotkanie trzyosobowych delegacji.

Ok. 20.20 prezydencki samolot Air Force One wylądował w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson na Alasce po ponad sześciogodzinnym locie z bazy Andrews pod Waszyngtonem. Trump przybył do bazy na 40 minut przed planowanym początkiem spotkań z prezydentem Rosji.

Spotkanie delegacji

Biały Dom poinformował, że zamiast planowanej na początku szczytu na Alasce rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina w cztery oczy w pierwszym spotkaniu przywódców udział wezmą również sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff.

– Wcześniej planowane spotkanie w cztery oczy prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem zostało zamienione na spotkanie trzech na trzech. Do Trumpa dołączą sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff – poinformowała rzecznik prezydenta USA Karoline Leavitt.

Delegacje USA i Rosji

Wcześniej Waszyngton poinformował, że prezydentowi towarzyszy delegacja licząca 16 osób. Znaleźli się wśród niej m.in. sekretarz stanu Marco Rubio, ministrowie handlu i skarbu, Howard Lutnick i Scott Bessent, dyrektor CIA John Ratcliffe, a także specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff.

Co ciekawe amerykańska telewizja CNN przekazała, że w piątek na Alasce zabraknie specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Ukrainy Keitha Kellogga. Kellogg jest postrzegany przez Rosjan jako sympatyzujący z Ukrainą, co mogłoby sprawić, że jego obecność na spotkaniu przyniosłaby efekt przeciwny do zamierzonego – przekazał wysoki rangą przedstawiciel administracji.

– Miał nadzieję, że tam będzie i powinien tam być – powiedział z kolei przedstawiciel europejskich władz. Ocenił, że jego nieobecność to utrata jego głębokiej wiedzy. Według źródeł Kellogg ma być częścią delegacji podczas potencjalnego przyszłego spotkania między USA, Rosją i Ukrainą.

Strona rosyjska podała, że w składzie delegacji rosyjskiej znajdą się ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow, a także doradcy Putina: Kiriłł Dmitrijew i Jurij Uszakow.