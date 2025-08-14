Trump chce wyzwolić Waszyngton. „Oblężony przez bandytów i morderców”

- Reklama -

Prezydent USA Donald Trump w środę ocenił, że oficjalne statystyki dotyczące przestępczości w Waszyngtonie są znacząco zaniżone. Uznał, że stolica USA jest „oblężona przez bandytów i morderców” oraz zapowiedział, że wojsko i policja „wyzwolą miasto”.

Trump powtórzył, że „Waszyngton ma jeden z najwyższych poziomów przestępczości na świecie, wyższy niż w wielu najbrutalniejszych krajach trzeciego świata”.

„Wskaźnik zabójstw w tym mieście jest wyższy niż w miejscach znanych z przemocy, takich jak Mexico City, Bogota, Islamabad i Addis Abeba, prawie dziesięć razy wyższy niż w Falludży w Iraku. Gdyby Dystrykt Kolumbii był stanem, miałby najwyższy wskaźnik zabójstw w Ameryce” – kontynuował prezydent w swoim serwisie Truth Social.

Według niego wskaźnik przestępczości z użyciem przemocy w mieście pogorszył się, a liczba morderstw wzrosła praktycznie dwukrotnie w ciągu nieco ponad dziesięciu lat.

W 2023 roku w Dystrykcie Kolumbii, liczącym około 700 tys. mieszkańców, odnotowano 274 morderstwa. Był to najwyższy wynik od 20 lat – podała AP. Agencja zaznaczyła, że mimo iż Waszyngton jest jednym z najniebezpieczniejszych dużych miast Ameryki, w innych miastach wskaźnik przestępczości jest wyższy.

Trump zaznaczył, oficjalne statystyki są publikowane przez „skorumpowanych przedstawicieli władz miasta” i uznał, że „prawdziwe liczby są dużo gorsze”. Zaznaczył, że komendant komisariatu został niedawno zawieszony za rzekome manipulowanie statystykami dotyczącymi przestępstw z użyciem przemocy. Związek zawodowy policji D.C. również twierdzi, że rzeczywiste liczby są znacznie wyższe – dodał Trump.

Zarzucił władzom D.C. z Partii Demokratycznej, że w dużej mierze zaprzestały prowadzenia dochodzeń, aresztowań i ścigania większości przestępstw. Ocenił, że „opublikowane statystyki nie uwzględniają nawet ułamka faktycznej przemocy”.

Trump stwierdził, że „nikt nie jest aresztowany za kradzieże sklepowe”. „Żyjący w strachu ludzie w zasadzie przestali wzywać policję i wolą nie wychodzić na ulicę po zmierzchu, w zasadzie stając się zakładnikami w ich własnym mieście” – napisał Trump.

Zaznaczył, że wiele sklepów umieszcza swoje towary za specjalnymi szybami, mającymi zapobiegać kradzieżom.

Prezydent USA napisał, że „przemoc gangów młodzieżowych jest tak powszechna, że w dużej mierze nie jest zgłaszana”. „Kradzieże pojazdów w Waszyngtonie są ponad trzykrotnie wyższe niż średnia krajowa. Szkoły są całkowicie niefunkcjonalne” – wymieniał Trump.

Prezydent stwierdził, że „prawdziwe statystyki dotyczące przemocy są prawdopodobnie od pięciu do dziesięciu razy wyższe niż oficjalne dane”. Według policyjnych statystyk przestępczość z użyciem przemocy w stolicy USA w ubiegłym roku osiągnęła najniższy poziom od 30 lat.

„Waszyngton jest oblężony przez bandytów i morderców, ale teraz powrócił pod kontrolę federalną, gdzie jego miejsce. Biały Dom odpowiada za nie. Wojsko i nasza wspaniała policja wyzwolą to miasto, zmyją brud i sprawią, że znów będzie bezpieczne, czyste, nadające się do zamieszkania i piękne!” – oświadczył prezydent USA, który w poniedziałek poinformował o przejęciu przez rząd federalny kontroli nad waszyngtońską policją i zapowiedział wysłanie na ulice miasta 800 funkcjonariuszy Gwardii Narodowej.