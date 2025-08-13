Olszański i Osadowski z zarzutami. „Oskarżeni pozostają w areszcie”

- Reklama -

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie przeciwko liderom ruchu Rodacy Kamraci, Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego – poinformowała w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie prok. Karolina Staros.

Jak przekazała rzecznik, akt oskarżenia został skierowany w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie. Dotyczy on ostatnich sześciu miesięcy działalności Olszańskiego i Osadowskiego przed ich zatrzymaniem i obejmuje łącznie 154 zarzuty.

Zarzuty dotyczą publicznego pochwalania przestępstw i przemocy z powodu przynależności politycznej, grożenia stosowaniem przemocy z powodu przynależności politycznej, publicznego znieważenia osób z powodu przynależności rasowej, publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej, publicznego znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej i publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych.

Prok. Staros przekazała, że w stosunku do Wojciecha Olszańskiego część z zarzutów uwzględnia działanie w ramach tzw. recydywy. Oznacza to, że był on już uprzednio karany za podobne przestępstwa na karę pozbawienia wolności i odbył co najmniej sześć miesięcy takiej kary. Zdarzenia objęte aktualnymi zarzutami miały miejsce przed upływem 5 lat od odbycia przez oskarżonego tej kary.

– Oskarżeni pozostają w areszcie. Decyzję co do potrzeby jego dalszego stosowania podejmie sąd rozpoznający sprawę – poinformowała prok. Staros.

Dodała, że nadal pozostaje w toku śledztwo, z którego wyłączono materiały objęte aktualnym aktem oskarżenia. – W ramach tego postępowania badanych jest ponad 1200 zdarzeń z lat 2015-2024 z udziałem m. in. Wojciecha O. i Marcina O. – przekazała rzecznik.

Wcześniej, w lipcu, Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok skazujący Olszańskiego i Osadowskiego za przestępstwa dotyczące tzw. mowy nienawiści. Obaj otrzymali kary ograniczenia wolności i obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego. Wyrok jest prawomocny.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga prowadzi zbiorcze śledztwo dotyczące działalności w ramach ruchu Rodacy Kamraci.

W czerwcu br. sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Olszańskiego i Osadowskiego na dwa miesiące.