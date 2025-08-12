Presja ma sens. Po skandalu na koncercie wszczęto procedurę opuszczania Polski wobec 63 imigrantów

- Reklama -

– Wobec 63 osób zostało wszczęte postępowanie o opuszczeniu Polski. Chodzi o 57 Ukraińców i sześciu Białorusinów. Będą musieli wyjechać dobrowolnie lub pod przymusem – oznajmił premier Donald Tusk. To efekt wydarzeń, jakie miały miejsce na PGE Narodowym podczas sobotniego koncertu białoruskiego muzyka.

– Ma już finał sytuacja, która zbulwersowała opinię publiczną. Mówię o zamieszkach, aktach agresji i pewnych prowokacjach na Stadionie Narodowym w czasie koncertu białoruskiego rapera – mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Podczas sobotniego koncertu w tłumie fanów białoruskiego muzyka Maxa Korzha pojawiły się banderowskie flagi a imigranci z Ukrainy i Białorusi starli się z siłami porządkowymi.

Jak poinformował premier, wobec 63 osób są wszczęte procedury o opuszczenie Polski. – Będą musiały opuścić kraj dobrowolnie lub pod przymusem – zaznaczył Tusk, który dodał, że w tej grupie jest 57 Ukraińców i sześciu Białorusinów.