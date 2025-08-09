WIDEO
Rodzina miała ich dzisiaj zawieźć do sanatorium. Ciała siedemdziesięciolatków odnaleziono w zatopionym...
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Rodzina miała ich dzisiaj zawieźć do sanatorium. Ciała siedemdziesięciolatków odnaleziono w zatopionym samochodzie

-

Autor: AW
Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
- Reklama -

Ciała dwóch osób w samochodzie znajdującym się w zbiorniku wodnym w Russocicach (pow. turecki, woj. wielkopolskie) znaleźli w sobotę policjanci poszukujący małżeństwa seniorów. Na miejscu trwa akcja wyciągania pojazdu z wody.

Mł. asp. Justyna Grabowska z policji w Turku poinformowała, że funkcjonariusze w sobotę rano otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonych członków rodziny, którzy nie zastali w miejscu zamieszkania starszego małżeństwa: 77-letniego mężczyzny oraz 75-letniej kobiety.

– Seniorzy mieli być dzisiaj zawiezieni przez rodzinę do sanatorium. Sprawą od razu zajęli się policjanci, którzy w miejscowości Russocice, w rejonie zbiornika wodnego, zauważyli ślady opon na piasku oraz tablicę rejestracyjną od pojazdu marki Volvo, którym mogło podróżować małżeństwo – podała policjantka.

Wezwani na miejsce strażacy odnaleźli auto w wodzie, około 10 m od linii brzegowej, na głębokości 5 m. W pojeździe znajdują się ciała dwóch osób. Służby prowadzą akcję wyciągania samochodu z wody.

Policjanci, działając pod nadzorem prokuratury, ustalają okoliczności zdarzenia.

Źródło:PAP
