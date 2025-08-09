WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaPijany ukraiński kapitan zatrzymany w Gdańsku. Miał płynąć do Niemiec
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Pijany ukraiński kapitan zatrzymany w Gdańsku. Miał płynąć do Niemiec

-

Autor: MMP
Kontenerowiec
Kontenerowiec. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
- Reklama -

Ponad 2 promile alkoholu wydmuchał Ukrainiec, który był kapitanem 279-metrowego kontenerowca Porto Kagio pływającego pod banderą liberyjską. Statek w środę rano miał wypłynąć z gdańskiego portu do Niemiec. Wypłynął dopiero wieczorem, gdy wymieniono kapitana.

Jak dowiedziała się PAP, kontenerowiec Porto Kagio miał wyjść z Gdańska do portu w Bremerhaven. Dyżurny Kapitanatu Portu w Gdańsku drogą radiową wywołał Straż Graniczną z informacją dotyczącą wątpliwości co do trzeźwości kapitana jednostki.

– Mundurowi z placówki Straży Granicznej w Gdańsku udali się na pokład i przebadali kapitana. Był nim obywatel Ukrainy. Miał 2,29 promila alkoholu – powiedział Tadeusz Gruchalla z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Kolejne badanie trzeźwości Ukraińca zostało wykonane w komisariacie policji w Gdańsku. Urządzenie wykazało wówczas 2,5 promila. Wieczorem dokonano zmiany na stanowisku kapitana statku i kontenerowiec wypłynął do Niemiec.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Kontenerowiec Porto Kagio pływa pod banderą liberyjską. Ma 279 metrów długości i 40 metrów szerokości.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Tak działają sankcje i „wyrównywanie szans”. UEFA wypłaciła ponad 10 mln euro rosyjskim klubom, a Ukraińcy nie dostali
Następny artykuł
Trump spotka się z Putinem. Znamy szczegóły. Miejsce jest wyjątkowe

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU