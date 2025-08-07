Ukraińcy wkrótce rozpoczną ekshumacje swoich zbrodniarzy w Polsce

- Reklama -

Od września w Polsce rozpoczną się ekshumacje upowców. Poinformował o tym wiceminister kultury Ukrainy Andrij Najos.

Od września 2025 roku Ukraina rozpocznie ekshumacje szczątków Ukraińców pochowanych na terenie dzisiejszej Polski bez zachowania obowiązujących norm. Poinformował o tym w rozmowie z agencją Ukrinform wiceminister kultury i komunikacji strategicznej Ukrainy ds. integracji europejskiej Andrij Najos.

To efekt wcześniejszych działań rządów w Warszawie i Kijowie. W grudniu obie strony wymieniły się listami lokalizacji, gdzie mogą zostać przeprowadzone prace. Polska przedstawiła 13 miejsc, Ukraina zaś tylko cztery.

Obecnie prace ekshumacyjne prowadzone są na cmentarzu Zboiszcze we Lwowie. Poszukiwane są szczątki polskich żołnierzy, którzy zginęli na początku II wojny światowej.

W tym samym czasie Ukraina szykuje się do swoich ekshumacji w Polsce. Odbędą się na terenie wsi Jureczkowa.

– Strona ukraińska przygotowuje się do takich prac na terytorium Polski – we wsi Jureczkowa. Planujemy przeprowadzenie wizyty przygotowawczej w połowie sierpnia, a we wrześniu chcemy rozpocząć prace wykopaliskowe. Zależy nam, aby zdążyć przed rozpoczęciem sezonu deszczowego – powiedział agencji Ukrinform Andrij Najos.

Wcześniej rzecznik IPN dr Rafał Leśkiewicz przekazał, że strona ukraińska zwróciła się do IPN z wnioskiem o możliwość ekshumacji w Jureczkowej. Wówczas nie podano, kogo miałyby dotyczyć te prace.

To ujawnił dopiero Ukraiński IPN portalowi zaxid.net. Polska miała wyrazić zgodę na prace poszukiwawcze i ekshumacje grobów ofiar komunistycznych z 1947 roku.

„To miejsce stało się pierwszym z listy miejsc pamięci narodu ukraińskiego na terenie Polski, dla którego uzyskano zgodę państwa polskiego na przeprowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych” – przekazała kijowska instytucja.