Masowe zatrucie na popularnej plaży. Rośnie liczba hospitalizacji

Ponad stu wczasowiczów, w tym zagranicznych turystów, zatruło się poważnie w następstwie kąpieli i wypoczynku na popularnej wśród urlopowiczów plaży w Nazare na środkowym zachodzie Portugalii, przekazały w niedzielę miejscowe służby medyczne.

Kąpielisko położone nad Oceanem Atlantyckim zostało tymczasowo zamknięte w piątek po tym, jak doszło do awarii jednej z przylegających do plaży sieci kanalizacyjnych, co spowodowało wyciek nieczystości do wód przybrzeżnych.

Według Radia Observador, powołującego się na lokalne służby medyczne, pomiędzy piątkiem a niedzielą do szpitali zgłosiło się w sumie 116 osób z objawami zatrucia po kąpieli morskiej w rejonie plaży w Nazare. Wśród nich jest co najmniej 73 dzieci. Liczba osób hospitalizowanych z objawami zatrucia, m.in. biegunką i wymiotami, systematycznie rośnie.

Wprawdzie w niedzielę przywrócono na plaży możliwość kąpieli, ale po masowym zatruciu niewiele osób wchodzi do wody.

W wydanym komunikacie władze Nazare zapewniły, że miejscowa plaża mająca certyfikat tzw. Błękitnej Flagi, co oznacza spełnienie wysokich standardów czystości wody, regularnie badanej w laboratorium, jest bezpiecznym miejscem wypoczynku. Obecnie nie występuje zagrożenie dla zdrowia wczasowiczów korzystających z kąpieliska – poinformowały władze.