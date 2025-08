„Sydney Sweeney has great jeans”. American Eagle zyskuje po reklamie „anty-woke”

- Reklama -

Marka American Eagle nie zamierza przepraszać za treści anty-woke w swojej reklamie z Sydney Sweeney i okazuje się, że kurs jej akcji na giełdzie gwałtownie rośnie. Po nowej reklamie marki odzieżowej American Eagle, firma została oskarżona o przekazywanie przesłania „w kontekście białej supremacji”.

W reklamie „American Eagle” pojawiła się twarz Sydney Sweeney i hasło „Sydney Sweeney ma świetne dżinsy”, co jednak można odczytać także jako „Sydney Sweeney ma świetne geny”. Lewica podniosła tu wrzawę, twierdząc, że to ukryte przesłanie rasistowskie, bo sugestia dotyczącą genów blond-włosej aktorki o niebieskich oczach, pokazuje supremację białej rasy…

Marka stwierdziła krótko – „hasło »Sydney Sweeney ma świetne dżinsy« dotyczy i zawsze będzie dotyczyło dżinsów. Jej dżinsów. Jej historii” i pomimo nagonki nie dokonała żadnego ruchu „ekspiacji” za domniemany grzech przeciw „poprawności politycznej” i polityce „inkluzywizmu”.

Okazuje się, że taktyka była słuszna i nastąpił spektakularny wzrost cen ich akcji na giełdzie. American Eagle odnotowała tam wzrost wartości swoich aktywów o 10 proc.

