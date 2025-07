Sydney Sweeney – nowy wróg obłąkanej lewicy. Biała blondynka o niebieskich oczach „symbolem rasizmu” [VIDEO]

- Reklama -

Reklama dżinsów z aktorką Sydney Sweeney jest – według amerykańskich lewaków – propagandą rasizmu, nazizmu i faszyzmu. Mimo utyskiwań środowisk nawołujących do socjalizmu, firma zanotowała solidny wzrost na giełdzie.

Reklama jeansów z pewnością była nastawiona na prowokację, dzisiaj to norma, ale wściekłość obłąkanych lewaków chyba przerosła zamierzenia marketingowców.

Aktorka Sydney Sweeney, atrakcyjna blondynka o niebieskich oczach, wystąpiła w kampanii reklamowej jeansów American Eagle. Głównym hasłem kampanii jest sformułowanie: „Sydney Sweeney has a great jeans” czyli „Sydney Sweeney ma wspaniałe dżinsy.” Niby nic strasznego, ale w języku angielskim słowo „jeans” brzmi praktycznie identycznie jak słowo „genes” czyli „geny”. Na taką grę słów postawili marketingowcy, podkreślając w reklamie urodę aktorki.

To dorowadziło do istnej furii wszelkiej maści lewicowców, głównie kobiet… Tak myślimy, że to kobiety chociaż oczywiście tego nie przesądzamy, bo czasem ciężko zdefiniować płeć krytyków, tym bardziej, że po tamtej stronie jest ich podobno ponad pięćdziesiąt.

Nowy wróg lewicy w USA… Sydney Sweeney, gwiazda serialu „Euphoria”, wystąpiła w reklamie dżinsów American Eagle z hasłem „Sydney Sweeney has great jeans” – gra słów nawiązująca do „great genes” (wspaniałe geny). Jaka mogła być reakcja? Oburzenie. Krytycy oskarżają markę o… pic.twitter.com/sQZAIZxH35 — Takeshi Kovacs (@PrzemekShura) July 29, 2025

Amerykański Internet zalała seria wpisów i filmików z różnymi kolorowymi istotami, wyrażającymi swoją wściekłość, że to nazizm, faszyzm, rasizm i biała supremacja – cokolwiek to ostatnie znaczy. Wciskanie do każdej reklamy, serialu czy filmu czarnoskórych jest ok, ale sugerowanie, że urodę można mieć w genach i pokazywanie do tego białej dziewczyny, to już rasizm i nazizm. Cała sytuacja pokazała tylko, jak bardzo obłąkana jest lewica w USA.

Sydney Sweeney’s new American Eagle ad attacked by liberal activists who have branded it “fascist propaganda” and accused it of promoting “eugenics” for featuring a blonde white woman. pic.twitter.com/CSXWNulTQ4 — Oli London (@OliLondonTV) July 29, 2025

Gdyby nasi krajowy lewacy też chcieli się oburzyć, to przypominamy, że zawsze mogą być wściekli na stary hit Cleo i Donatana „My Słowianie”, gdzie padają rasistowsko-nazistowskie zwroty typu: „My Słowianki wiemy jak użyć mowy ciała, Wiemy jak poruszać tym co mama w genach dała…”