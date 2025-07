Ubogacenie kulturowe w Krakowie? Ktoś wystrzelił gazem w ludzi z odjeżdżającego tramwaju [VIDEO]

- Reklama -

Niezidentyfikowana osoba w Krakowie rozpyliła gaz pieprzowy na pasażerów czekających na peronie. Zrobiła to, gdy tramwaj, w którym się znajdowała, już ruszał.

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 19.30 na przystanku Bronowice przy ul. Bronowieckiej w Krakowie. Atak na pasażerów zgłosili pracownicy sklepu, który w pobliżu organizował swoje wydarzenie.

„Dziś podczas wydarzenia w Drugim Sorcie byliśmy poszkodowanymi przez użycie gazu pieprzowego wprost z tramwaju na przechodniów i osoby czekające na tramwaj. Grupa około 18 osób oraz pies, osoby biorące udział w naszym wydarzeniu” – napisano w opisie rolki na Facebooku.

„Osoba użyła gazu pieprzowego z okna tramwaju wprost na nieznajome jej osoby” – zaznaczono.

„Podawajcie dalej, ktokolwiek jechał, ktokolwiek wie?” – czytamy w opisie rolki na Facebooku.

Na rolce widzimy wydarzenie. Gdy tramwaj rusza, jakaś osoba wystawia rękę i strzela gazem w grupę ludzi. Przechodząca kobieta dostała centralnie w twarz.

„Skandaliczne, skrajnie głupie i nieodpowiedzialne zachowanie. Sprawca musi ponieść za to odpowiedzialność. Byłeś świadkiem tego zdarzenia? Proszę o kontakt! Udostępnij i pomóż nam pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności” – skomentował w mediach społecznościowych prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

– Bezpośredni strumień gazu został skierowany w jedną z kobiet. Pani, która najbardziej ucierpiała, nie chciała dzwonić po pogotowie, na tamten moment nie chciała także nic zgłaszać, lecz została poinformowana o możliwości złożenia zawiadomienia – powiedział „Interii” kom. Piotr Szpiech z krakowskiej KMP.

W sprawie trwają policyjne czynności.

– Będziemy dążyć do ustalenia i rozliczenia osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie. Analizujemy materiał pod kątem wykroczenia. Osobie (która rozpyliła gaz – red.) grozi areszt lub grzywna w wysokości do 3 tys. zł., ale jeśli poszkodowana pani złoży zawiadomienie, sprawa będzie rozpatrywana pod kątem naruszenia cielesności – zaznaczył Szpiech.

W sobotę wieczorem policja poinformowała o zatrzymaniu podejrzanych sprawców.

„Krakowscy policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzewane o rozpylenie gazu pieprzowego z tramwaju” – napisano w komunikacie krakowskie policji.

„W piątek, około godziny 19:30 z tramwaju nr 4 został rozpylony gaz pieprzowy w kierunku pasażerów oczekujących na przystanku przy ul. Bronowickiej w Krakowie. Policjanci http://m.in zabezpieczyli monitoringi na podstawie których ustalili sprawców. Dzisiaj około godz. 15:45, w jednej z miejscowości koło Krakowa został zatrzymany 19-latek oraz jego 14-letni kolega. U 19-latka policjanci zabezpieczyli butlę z gazem pieprzowym, którego sprawcy najprawdopodobniej użyli wczoraj. Trwają czynności z zatrzymanymi. Sprawa prowadzona jest pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.”