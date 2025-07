Migranci przedarli się do Polski. Trwają poszukiwania. „Czynności w celu ich ujęcia”

- Reklama -

Blisko dwudziestu migrantów przedostało się do Polski przez granicę z Białorusią. Straż Graniczna poinformowała o podjętych poszukiwaniach w celu ujęcia nielegalnych przybyszów.

W swoich mediach społecznościowych Straż Graniczna poinformowała, że 23 lipca podjęto ponad sto prób przedostania się do Polski na granicy z Białorusią. „Wobec 19 osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia” – przekazano.

W komunikacie SG poinformowano również o zatrzymaniu 4 osób za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy. Tymczasem w Bugu przy granicy polsko-białoruskiej znaleziono kolejne ciało, już ósme od początku roku, a funkcjonariusze nie wykluczają, że to zwłoki jednego z migrantów, którzy próbowali dostać się z Białorusi do Polski.

– Ciało z rzeki wydobyli strażacy. Na ten moment w stu procentach nie możemy potwierdzić, ani wykluczyć, czy to ciało jednego z migrantów, którzy próbowali dostać się z Białorusi do Polski – powiedział mł. chor. Paweł Smyk z Nadbużańskiego Oddziału SG.

2⃣3⃣ lipca na granicy z 🇧🇾 odnotowano prawie 1⃣1⃣0⃣ prób nielegalnego przedostania się do 🇵🇱.

Wobec 1⃣9⃣ osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia.

Za pomocnictwo zatrzymano 4⃣ osoby.#BezpiecznaGranica pic.twitter.com/eUIZluEZP6 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 24, 2025

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą

23 lipca na granicy z Niemcami skontrolowano prawie 6,8 tys. osób oraz ponad 3,5 tys. pojazdów. Odmówiono wjazdy na teren Polski 5 osobom.

Rzecznik prasowy Komendy Głównej Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Juźwiak przekazał, że, niewpuszczeni do kraju to obywatele: Turcji, Ghany, Meksyku, Rosji i Serbii. – Powodem niewpuszczenia do Polski był brak odpowiednich dokumentów – poinformował ppłk Juźwiak.

Tego samego dnia na granicy z Niemcami skontrolowano prawie 6,9 tys. osób oraz ponad 4,3 tys. pojazdów. Odmówiono wjazdy na teren Polski 3 osobom.