Rząd ogłasza „sukces”! PKP będzie się wlec za pieniądze z KPO

W dobie, gdy Chiny wprowadzają komercyjne pociągi osiągające 350 km/h, a francuskie TGV regularnie kursują z prędkością 320 km/h, polska kolej jawi się jako powolny mechanizm z minionej epoki. Tymczasem rząd jest z siebie bardzo zadowolony i chwali się, że pożyczył unijne pieniądze z KPO, wydał na remont wagonów, dzięki czemu pociągi będą teraz jeździć z prędkością nawet… 200 km/h.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak z dumą ogłosił, że PKP Intercity odebrało pierwszych 8 wagonów zmodernizowanych w zakładach Pesy w Mińsku Maz. za środki z KPO. – Zmodernizowane wagony posłużą podróżnym na różnych połączeniach. Pojadą z prędkością do 200 km/h i będą wyposażone w system klimatyzacji i wifi – powiedział.

Szef resortu wskazał, że pierwsze składy z nowymi wagonami osiągnęły już maksymalną dopuszczalną prędkość w pociągu Jantar z Warszawy do Helu. – Pasażerowie, którzy wsiądą w piątek do pociągu „Posejdon” z Warszawy do Kołobrzegu również pojadą z prędkością 200 km/h – mówił dumnie.

Minister przekazał, że PKP InterCity zamówiło w sumie 644 nowych i zmodernizowanych wagonów. – Istotnie zwiększą one możliwości utworzenia nowych połączeń, a także pozwolą przewozić większą liczbę pasażerów na tych już istniejących – stwierdził.

Wszystko to za pieniądze w ramach KPO, które kiedyś trzeba będzie spłacić. Minister pochwalił się, że na remont taborów pożyczymy 16,5 mld zł.

Minister z dumą ogłasza więc, że pociągi na polskich torach będą sunąć aż 200 km/h. To tak tak tylko fragmentami. Na większości odcinków mogą jechać maksymalnie 160 km/h.

Tymczasem hiszpańskie AVE osiągają w regularnej eksploatacji 310 km/h na trasie Madryt-Barcelona, włoskie Frecciarossa rozpędzają się do 300 km/h, niemieckie ICE kursują z prędkością 330 km/h, podobnie jak francuskie TGV. W jeszcze innej rzeczywistości technologicznej operują Azjaci, gdzie przekraczanie 400 km/h na trasach staje się standardem.