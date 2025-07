Aborcjoniści płaczą. Na Florydzie w rok znaczący spadek prób zamordowania dziecka

- Reklama -

Na Florydzie znacząco spadła liczba kobiet spoza stanu, które chciały zamordować swoje nienarodzone dziecko. Spadek ten jest niemal czterokrotny.

Agencja Administracji Opieki Zdrowotnej (AHCA) opublikowała dane dotyczące aborcji. W tym roku na Florydzie zanotowano znaczący spadek ilości morderstw nienarodzonych dzieci.

Dane opracowała organizacja Florida Right to Life. W połowie roku ogólna liczba morderstw dzieci nienarodzonych spadła o 40,4 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2024 roku.

„Co więcej, liczba kobiet spoza Florydy ubiegających się o aborcję w stanie Floryda drastycznie spadła z 2928 do 744, co oznacza znaczny spadek liczby kobiet spoza stanu ubiegających się o aborcję” – podkreśliła Florida Right to Life w swoim raporcie.

Lynda Bell, prezes organizacji Florida Right to Life powiedziała, że „na Florydzie mamy szczęście, że mamy republikańską, znaczącą większość pro-life i Rona DeSantisa, gubernatora zdecydowanie pro-life”.

– Oczywistym jest, że wybory z pewnością mają konsekwencje. Wybierając odpowiednie osoby na urząd, uzyskuje się rezultaty afirmujące życie. Dzięki dobrym prawom pro-life, takim jak ustawa o biciu serca, Floryda nie jest już miejscem, gdzie można dokonać aborcji dla osób z południowych stanów poszukujących aborcji – skomentowała Bell.

Ustawa o biciu serca zakazuje zamordowania nienarodzonego dziecka po 15 tygodniu ciąży. Została ona wprowadzona wiele lat temu, ale dopiero w kwietniu 2024 roku Sąd Najwyższy Florydy orzekł, że konstytucja Florydy nie zawiera „prawa” do aborcji, które by tę ustawę unieważniało.

Aborcyjne lobby próbowało unieważnić ustawę, zgłaszając inicjatywę referendalną wprowadzającą „prawo do aborcji” do konstytucji stanu. Inicjatywa jednak upadła w listopadzie ubiegłego roku.

Floryda pracuje nad dalszymi restrykcjami wobec mordowania dzieci. W toku jest ustawa umożliwiająca członkom rodziny złożenie pozwów o bezprawne spowodowanie śmierci nienarodzonego dziecka. Projekt przeszedł już przez Izbę Reprezentantów, ale 3 maja „odroczono ją na czas nieokreślony i wycofano z rozpatrywania” przez stanowy Senat. 16 czerwca ostatecznie projekt upadł.

Senat stanu Floryda jest skonfliktowany z gubernatorem Ronem DeSantisem.