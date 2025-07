O tym nagraniu mówi cały świat. Dyrektor generalny podał się do dymisji [VIDEO]

- Reklama -

Andy Byron ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego firmy Astronomer. Afera wokół jego osoby wybuchła kilka dni temu, gdy wraz z kobietą – jak się później okazało dyrektor HR w tej samej firmie – został nagrany w intymnej sytuacji podczas koncertu Coldplay. Oboje są w związkach małżeńskich, ale niekoniecznie ze sobą.

Nagranie, które stało się viralem w internecie i o którym mówi dosłownie cały świat, zostało zarejestrowane 16 lipca na stadionie Gillette w Foxborough w stanie Massachusetts podczas koncertu brytyjskiego zespołu Coldplay. Byron został sfilmowany, jak obejmuje od tyłu Kristin Cabot, dyrektor HR w Astronomer.

Para pojawiła się na wielkim ekranie w ramach tradycyjnego w USA „kiss cam”. Cabot szybko zakryła twarz rękami i odwróciła się od kamery, a Byron odruchowo schylił się, najpewniej licząc, że nikt go nie zauważy. O ich romansie nikt nie wiedział, oboje są w związkach małżeńskich, ale oczywiście nie ze sobą.

Firma Astronomer przez dwa dni milczała nt. zdarzenia. Potem wydała oświadczenie, w który poinformowała, że Byron udaje się na urlop administracyjny, a wobec niego zostaje wszczęte formalne dochodzenie.

Po kolejnej dobie Byron poinformował, że ustępuje ze stanowiska, a firma, że przyjmuje jego dymisję.

„Nasi liderzy powinni wyznaczać standardy zarówno w zakresie postępowania, jak i odpowiedzialności, a ostatnio te standardy nie zostały spełnione” – czytamy w kolejnym oświadczeniu firmy.

Astronomer dał do zrozumienia, że niekoniecznie jest zadowolony cieszy się z powodu popularności firmy. „Przed tym tygodniem byliśmy znani jako pionierzy w przestrzeni DataOps, pomagając zespołom danych w zasilaniu wszystkiego – od nowoczesnych analiz po produkcyjną sztuczną inteligencję” – przypomniano.

Firma zapewniła również, że mimo nagłego wzrostu rozpoznawalności marki z powodu skandalu, „nasze produkty i nasza praca dla klientów się nie zmieniły”. „Nadal robimy to, co robimy najlepiej: pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów związanych z danymi i sztuczną inteligencją” – zapewniono.

Busted in 4K! 🎥📸

CEO and HR (from Astronomer) were caught having an affair during Coldplay‘s concert.

Andy Byron's Wife‘s has removed his name from her Facebook account after this discovery. pic.twitter.com/serE4vjAYa

— Somtobechukwu (ꜱɪʀᴇ ♔) (@sire_sommy) July 17, 2025