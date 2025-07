Moskwa na celowniku Ukraińców. Kolejny atak dronów na stolicę Rosji

- Reklama -

Rosja poinformowała w niedzielę o kolejnych ukraińskich atakach dronów na Moskwę. Zestrzelono co najmniej 14 dronów, napisał mer Siergiej Sobianin w Telegramie. Ratownicy zostali rozmieszczeni w rejonach, gdzie spadły ich szczątki. Nie ma doniesień o poważnych szkodach ani rannych. Cztery moskiewskie lotniska wstrzymały loty, poinformowała DPA.

Ze względów bezpieczeństwa ruch lotniczy na czterech moskiewskich lotniskach: Szeremietiewo, Domodiedowo, Wnukowo i Żukowski, został tymczasowo zawieszony, poinformowały rosyjskie media powołując się na urząd lotniczy Rosawiacja. Ograniczenia są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa cywilnego ruchu lotniczego, wyjaśnił urząd.

W sobotę Ukraina również zaatakowała cele w Rosji dronami w ramach obrony przed agresją Moskwy, pisze DPA.

Ukraina, która od ponad trzech lat broni się przed agresją Moskwy, wykorzystuje ataki na cele w głębi Rosji przede wszystkim do niszczenia wrogich zapasów wojskowych. Szkody i straty w ludziach spowodowane ukraińskimi atakami są niewspółmierne do liczby zabitych i rannych, a także do rozmiarów zniszczeń spowodowanych przez rosyjskie ataki, podkreśliła DPA.