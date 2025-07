KE przedstawiła propozycję budżetu długoterminowego. Warzecha wprost: Absolutnie skandaliczne 100 mld dla Ukrainy

- Reklama -

Łukasz Warzecha skomentował przedstawioną przez Komisję Europejską propozycję budżetu długoterminowego na lata 2028-2035. Podkreślił, że chodzi o prawie 2 bln euro.

„Komisja Europejska przedstawiła w końcu propozycję budżetu długoterminowego na lata 2028-2035, na sumę 1,8 bln euro. Wybijają się cztery punkty” – napisał na X Łukasz Warzecha.

Jako pierwszy wskazał „absolutnie skandaliczne 100 mld euro dla Ukrainy”.

„W sytuacji, gdy trzeba znaleźć pieniądze na spłatę NextGeneration EU od 2028 r. (rocznie wg różnych szacunków od 22 do 35 mld euro), czyli funduszu, z którego finansowane jest KPO, Unia zamierza lekką ręką podarować Ukrainie 100 mld euro. To jest jakiś ponury żart i trzeba liczyć na to, że przynajmniej kilka krajów się na to nie zgodzi (bo Polska pewnie radośnie będzie klaskać uszami)” – stwierdził Warzecha.

Drugim punktem jest obcięcie „Wspólnej Polityki Rolnej o 86 mld euro i w dodatku rezygnacja z osobnego funduszu na rzecz wrzucenia WPR do Narodowych i Regionalnych Programów Partnerstwa”.

„Przewiduję ostry sprzeciw krajów rolniczych. I znów: ciekawe, jak się zachowa Polska” – pyta publicysta.

„Obłożenie nowymi unijnymi podatkami wyrobów tytoniowych – szacunki mówią, że każda paczka papierosów podrożeje o 1-2 euro. O ile może to być względnie strawne dla Niemców czy Holendrów, to dla Polaków będzie to impuls, żeby szukać towaru z przemytu” – pisze w trzecim punkcie Łukasz Warzecha.

„Klasyka gatunku: wysokie podatki zachęcają do nielegalnej działalności” – stwierdził Warzecha.

„Fundusze spójności, dotąd oddzielny dział finansowania bezpośrednio przez UE, zostają wrzucone do jednego worka z WPR” – skomentował w czwartym punkcie publicysta.

„Moim zdaniem taki kształt budżetu nie ma szans się utrzymać w negocjacjach, które mogą trwać do samego końca. Na budżet muszą się zgodzić wszystkie kraje członkowskie” – ocenił Łukasz Warzecha.