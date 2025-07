Skandaliczne słowa polityka Konfederacji. Na antenie zaatakował Korwin-Mikkego i Brauna. „Antypolska prawica” [VIDEO]

- Reklama -

Lider łódzkiej Konfederacji w „Debacie Gozdyry” w Polsat News przypuścił atak na Grzegorza Brauna. Do jego występu odniósł się rzecznik Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz.

Przypomnijmy, że po słowach Brauna w Radiu WNET, które padły 10 lipca 2025 r. rozpętała się medialna burza. Polski poseł do PE nie miał okazji wyjaśnić na antenie tej rozgłośni, co dokładnie miał na myśli, ponieważ wywiad przerwał prowadzący audycję Łukasz Jankowski.

– Kiedy trzeba rzucać kamieniem i rytualnie rozdzierać straty i upominać o kłamstwa Talmudu, Haggady, Holokaustu, to mnie jako niegodnego potępia blisko 120 organizacji żydowskich. Kto by pomyślał, że aż tyle? Ale oni wszyscy razem, solidarnie, B’nai B’rith, Polin i inne organizacje, które przedstawiają się jako żydowskie, potępiają tych, którzy mówią prawdę. Że mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to, niestety, fake. I kto o tym mówi, ten zostaje oskarżany o straszne rzeczy, odsądzany od czci i wiary – stwierdził Braun.

Braun stwierdził w dalszej części rozmowy, że Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje „przekaz pseudohistoryczny”. W jego ocenie jest to materiał, „który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach”.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– I to jest właśnie fakt. Mamy źródłową książkę Ariella Toafa „Krwawe Paschy”, na temat mordu rytualnego, natomiast badania w Auschwitz-Birkenau, badania właśnie owych komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau – wyjaśnił Braun. W tym momencie oburzony Jankowski przerwał rozmowę.

Grzegorz Braun dokończył swoją myśl w rozmowie z Tomaszem Sommerem na Rumble. Tam miał szansę powiedzieć to, czego nie dano mu na antenie Radia WNET.

– Historiografia Holokaustu, z punktu widzenia warsztatu historyczno-naukowego, jest, tak powiem grzecznie, dalece niezadowalająca – nie spełnia kryteriów tego warsztatu. Krytyka wewnętrzna, krytyka kontekstowa dokumentów kanonicznych, świadków, weryfikacja ich wiarygodności, a wreszcie materiał audio, foto, wideo – to wszystko prowadzi do bardzo prostego wniosku… Utrzymująca się jako kanoniczna teza o istnieniu systemu komór gazowych w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, obozach zagłady, jest nieudokumentowana na tyle, żebym uznał ją za przekonującą – wskazał Braun.

Konfederackie potępienie

Byli już partyjni „koledzy” z Konfederacji nie skorzystali z szansy, by milczeć. Do chóru zapoczątkowanego przez Michała Połuboczka, Sławomira Mentzena i Przemysława Wiplera dołączył Tomasz Grabarczyk.

Mówiąc o Grzegorzu Braunie Grabarczyk podkreślił, że „nie jest już posłem Konfederacji”. Dopytywany przez Gozdyrę, dlaczego nie jest, stwierdził, że „z tego powodu, że podjął decyzję o tym, żeby kandydować na prezydenta”.

– I bardzo dobrze, że to zrobił i bardzo się cieszymy, że już nie jest posłem Konfederacji, że nie musimy dzisiaj tłumaczyć się, tak jak niektórzy by chcieli, za słowa Grzegorza Brauna, które uważam za słowa skrajnie antypolskie – grzmiał polityk Konfederacji.

– Nie będę się tłumaczył z tego, że Grzegorz Braun był członkiem Konfederacji, posłem Konfederacji. Na szczęście już nie jest. Jeśli takie słowa by padły, jakby był posłem Konfederacji, to myślę, że by zakończyły się one po prostu usunięciem Grzegorza Brauna z Konfederacji, z całą pewnością – dodał.

Grabarczyk utrzymywał, że „były to słowa uderzające w prawdę historyczną, słowa, które są wodą na młyn dla wszystkich tych, którzy chcieliby znosić odpowiedzialność niemiecką za holokaust”. – My się cieszymy, że nie musimy się dzisiaj tłumaczyć za takich ludzi jak Korwin czy Braun – dodał Grabarczyk.

„Antypolska prawica”

– Ja mam apel do wszystkich zdroworozsądkowych wyborców Grzegorza Brauna z tych wyborów prezydenckich, żebyście nie dawali się następnym razem złapać na głosowanie na tę rzekomo najbardziej ideową, najbardziej czystą prawicę, bo po tych słowach widać, że to jest antypolska prawica – zaapelował.

– To jest woda na młyn dla tych wszystkich sił, środowisk, zagranicznych również, które chciałyby zdejmować odpowiedzialność Niemców z tego, co zrobili Polsce, dla tych wszystkich, którzy rzucają hasłami o polskich obozach śmierci – grzmiał Grabarczyk.

– A jak wcześniej Braun wygadywał antysemickie przeróżne brednie, to panu to nie przeszkadzało? I nie apelowaliście do jego wyborców? – oburzyła się Gozdyra.

– Dokładnie chyba pani akurat wie, że ja byłem zawsze tą osobą, która sprzeciwiała się wypowiedziom, które uważałem za skandaliczne i które były dla mnie działaniami antypolskimi (…), tutaj mamy czyste wypowiedzi dotyczące tego, że nie było gazowania ludzi, nie było gazowania Polaków, Żydów, innych narodowości we wszystkich obozach w zasadzie koncentracyjnych, bo tam było wymienione Sobibór, Majdanek itd. – asekurował się Grabarczyk.

– Tutaj mamy słowa mówiące o tym, że rtm. Pilecki w swoim trzecim raporcie (…) że jest tam nieprawda, bo on nie miał prawa wiedzieć o komorach gazowych, chociaż był przecież w Auschwitz. Tu mamy czyste kłamstwa dotyczące tego, co wyprawiali Niemcy. Tu mamy słowa dotyczące tego, że cyklon B służył do dezynfekcji – grzmiał.

– Uważam, że to są słowa skandalicznie antypolskie i zwracam się do tych wyborców Brauna, żebyście nie dawali się na to więcej łapać – skwitował polityk Nowej Nadziei.

„Rytualne potępienia”

Do słów Grabarczyka odniósł się Roman Fritz.

„ Sezon na rytualne potępienia w pełni; jeżeli sądzicie, że czas rytualnych potępień się zakończył, to jesteście w dużym błędzie. Łatwiej teraz będzie zidentyfikować tych, którzy jeszcze rytualnie nie potępili (gdzie jesteś Rafale

@trzaskowski_

?) niźli całych stad rytualnych potępiaczy. Jak myślicie – do kiedy potrwa serial rytualnych potępień? Okolicznościowa ankieta wkrótce” – napisał na portalu X.