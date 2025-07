PZPN ogłosił, kto będzie selekcjonerem. Gdy był trenerem Legii ta zrezygnowała z Lewandowskiego [VIDEO]

- Reklama -

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Jan Urban. 63-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt z federacją i oficjalnie obejmuje funkcję pierwszego trenera drużyny narodowej. Czy dogada się z Robertem Lewandowskim?

– Wierzymy, że ten wybór pozwoli reprezentacji rozwinąć pełnię swojego potencjału. Naszym celem jest zakwalifikowanie się do finałów mistrzostw świata w 2026 roku. Życzę selekcjonerowi powodzenia i zapewniam, że może liczyć na pełne wsparcie: moje, Zarządu oraz wszystkich pracowników PZPN – powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

Strzelił trzy gole Realowi Madryt

Jan Urban urodził się 14 maja 1962 roku w Jaworznie. Karierę piłkarską rozpoczął w tamtejszej Victorii, a następnie reprezentował barwy m.in. Zagłębia Sosnowiec oraz Górnika Zabrze, z którym trzykrotnie sięgał po mistrzostwo i raz po Superpuchar Polski. W 124 ligowych występach dla zabrzańskiego klubu zdobył 54 bramki.

W reprezentacji Polski zadebiutował 6 lutego 1985 roku w meczu towarzyskim z Bułgarią (2:2). W latach 1985-1991 rozegrał w narodowych barwach 57 spotkań i strzelił 7 goli. Brał udział w mistrzostwach świata w Meksyku w 1986 roku.

W 1989 przeniósł się do hiszpańskiej CA Osasuny, z którą awansował do Pucharu UEFA i zapisał się w historii klubu, m.in. hat-trickiem w meczu z Realem Madryt na Santiago Bernabéu. Barwy Osasuny reprezentował do 1995 roku. W Hiszpanii występował również w Realu Valladolid i CD Toledo, a następnie przeniósł się do niemieckiego VfB Oldenburg. Na początku 1998 roku wrócił do Górnika Zabrze, gdzie zakończył piłkarską karierę po sezonie 1997/1998.

Asysten Beenhakkera

Jan Urban rozpoczął pracę trenerską szkoląc młodzież w Osasunie. Później prowadził m.in. Polideportivo Ejido, rezerwy Osasuny, Legię Warszawa (dwukrotnie), Polonię Bytom, Zagłębie Lubin, Osasunę, Lech Poznań, Śląsk Wrocław oraz Górnik Zabrze (dwukrotnie). Z Legią sięgnął po dwa mistrzostwa Polski (2012/2013, 2013/2014), dwa Puchary Polski (2007/2008, 2012/2013) oraz Superpuchar Polski (2008). Superpuchar zdobył również z Lechem Poznań w 2016 roku.

W latach 2008-2009 był także członkiem sztabu reprezentacji Polski jako asystent selekcjonera Leo Beenhakkera m.in. podczas mistrzostw Europy w Austrii i Szwajcarii.

16 lipca 2025 roku Jan Urban został ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski.

„Możecie sprzedawać Lewandowskiego, mamy Arruabarrenę”

W 2008 roku, po tym jak już raz Legia Warszawa zrezygnowała z Lewandowskiego, ten znów przyjechał do stolicy, by negocjować warunki ewentualnego transferu.

– Wtedy trenerem był Janek Urban, a dyrektorem sportowym Mirek Trzeciak. Legia chciała go z powrotem, złożyła propozycję, ale ponieważ nie oceniła wysoko potencjału Roberta, oferowała niewiele. Jeśli ktoś uważa, że to jest piłkarz na poziomie poloneza, a nie jakieś luksusowego auta, to tak jest. Oferta nie była rewelacyjna – wspominał w rozmowie ze SportowymiFaktami.pl ówczesny menedżer piłkarza, teraz śmiertelnie z nim pokłócony, Cezary Kucharski.

W Warszawie ostatecznie zrezygnowano z Lewandowskiego. Legia „olała” go po raz drugi, ale ten nie był zawiedziony. Uodpornił się. Na tym samym klubie sparzył się już przecież dwa lata wcześniej.

To wtedy własnie Mirosław Trzeciak miał wypowiedzieć słowa, których kibice Legii nie wybaczą mu nigdy, a które w innych klubach, nie tylko polskich, do dziś wywołują salwę śmiechu: „Możecie sprzedawać Lewandowskiego, mamy Arruabarrenę”.

Arruabarrena, bardzo przeciętny Hiszpan, Legii nie zbawił. Po roku rozwiązano z nim kontrakt, odszedł z jednym strzelonym golem. Dziś ma 37 lat, właśnie zakończył karierę i próbuje sił jako trener młodzieży.

Kim jest obecnie Lewandowski – wiadomo. Kto był wtedy trenerem Legii – też wiadomo. Teraz Urban został selekcjonerem. Czy przekona do gry w drużynie narodowej Roberta Lewandowskiego, który z występów w kadrze, z powodu konfliktu z poprzednim selekcjonerem Michałem Probierzem, niedawno zrezygnował?