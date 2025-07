On ma być ambasadorem. Rose wyzywa od „ekstremistów” domagających się prawdy o Jedwabnem i ostrzega przed antysemityzmem

- Reklama -

„Uroczystości upamiętniające zainicjowany przez nazistów pogrom w Jedwabnem z 1941 r. zostały haniebnie zakłócone przez agresywnych ekstremistów, którzy zakpili ze zmarłych i znieważali żywych” – napisał w piątek w serwisie X Tom Rose, nominowany na ambasadora USA w Polsce.

„Ich celem było zhańbienie Żydów, ale zamiast tego zhańbili tylko siebie i, co gorsza, zniesławili dobre imię Polski” – ocenił kandydat na ambasadora.

Rose napisał, że w czwartek, jak co roku, ofiary były opłakiwane przez Polaków i polskie państwo, co stanowi niezwykłe świadectwo ich zaangażowania w „pojednanie polsko-żydowskie”.

„Podczas gdy wszyscy dobrzy ludzie potępiają to, co wydarzyło się w Jedwabnem, my, Amerykanie, mierzymy się z bezprecedensowym wybuchem antysemityzmu, który jest zdecydowanie bardziej niebezpieczny od czegokolwiek obserwowanego w Polsce” – przekonywał kandydat na ambasadora w Warszawie.

Napisał, że w najbardziej elitarnych amerykańskich instytucjach dochodzi do wybuchu „antysemickiej nienawiści, której nie widziano nigdy wcześniej w 250-letniej historii Ameryki”. W jego opinii antysemityzm obserwowany jest podczas zajęć edukacyjnych, a także w mediach i władzach miast.

„Jednak dzięki bezprecedensowym działaniom prezydenta Trumpa, który zrobił więcej na rzecz obrony państwa żydowskiego i ochrony Żydów niż jakikolwiek inny nie-Żyd w ciągu 2000 lat, walczymy i pokonamy tę plagę” – zapewnił Rose.

Wyraził też pogląd, że „pełni nienawiści kretyni nie mogą uciszyć historii, lecz jedynie wzmacniają (płynące z niej) ostrzeżenie”. Trump to „obserwuje” – ostrzegł na koniec wpisu.

Oznaczył w nim prezydentów USA i Polski, Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę.

A commemoration of the Nazi incited 1941 Jedwabne pogrom was shamefully disrupted by thuggish extremists that mocked the dead and dishonored the living. Their goal was to shame Jews, but instead, they shamed only themselves—and worse, disgraced the good name of Poland. As they…

— Tom Rose (@TomRoseIndy) July 11, 2025