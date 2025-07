Braun BEZ CEREGIELI o narracji Kaczyńskiego: To jest retoryka strażników oświęcimskich [VIDEO]

- Reklama -

Polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun był gościem redaktora Łukasza Warzechy w programie „Warzecha Kontra” na kanale Super Ring. Prezes Konfederacji Korony Polskiej w mocnych słowach odniósł się do Prawa i Sprawiedliwości oraz narracji Jarosława Kaczyńskiego.

W czasie rozmowy Braun pokusił się o krótkie podsumowanie rządów obozu tzw. Zjednoczonej Prawicy. – Wszystkie zbrodnie covidowe, nie tylko zgony nadmiarowe, ale setki tysięcy zamkniętych w Polsce biznesów, krzywa demograficzna, skrócenie średniego wieku prognozowanego Polaków o dwa lata… – wymieniał prezes Korony.

– Pan prezes [Jarosław] Kaczyński mówi: inaczej nie można było (…) nie dało się inaczej działać – wtrącił prowadzący program Warzecha, relacjonując wypowiedź prezesa PiS.

– To jest retoryka strażników oświęcimskich, to jest retoryka podsądnych w Norymberdze i ja tego nie polecam – skomentował ostro Braun.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– Prawo i Sprawiedliwość idzie w zaparte, nie skorzystało Prawo i Sprawiedliwość z tej szansy dziejowej, jaką było możliwe otwarcie właśnie nowej karty. Sukces, który nie jest już autorstwa tego tylko obozu, wybór prezydenta-elekta [Karola] Nawrockiego nie skłonił do reasumpcji, nie skłonił do jakiejś autorefleksji, tylko wbił w pychę i zaowocował tryumfalizmem ze strony tej formacji – podkreślił polski poseł do PE.

„Już to się nie wydarzy”

– Mamy do czynienia z niepoprawną recydywą. Mamy do czynienia z brakiem cienia autokrytycyzmu i w związku z tym pycha jeszcze większa kroczy przed jeszcze głębszym upadkiem. To się skończyło, nie będzie już w Polsce większości parlamentarnej monopolizowanej czy przez PiS, czy przez PO – ocenił Braun.

Polityk przypomniał, że wynik wyborów prezydenckich przesądziły „głosy spoza obozu Zjednocznej łże-Prawicy to dowodnie poświadcza”. – Już to się nie wydarzy, nie będzie rządu którejkolwiek z formacji, które starają się naprzemiennie monopolizować polską scenę polityczną – ocenił.

– A do wyborców mogę powiedzieć: chodźcie z nami. Odetchnijcie z ulgą, naprawdę wyzwólcie się, zwłaszcza Wy, którzyście tyle lat niewłaściwie zdeponowali Wasze nadzieje na lepsze jutro dla Polski w tym akurat banku, chodźcie z nami – podsumował.