W miejscowości Buk pod Poznaniem doszło do poważnego pożaru sklepu sieci Biedronka. Według wstępnych ustaleń straży pożarnej, źródłem ognia była instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu budynku. W akcji gaśniczej wzięło udział 40 zastępów straży pożarnej.

Jak poinformował rzecznik prasowy poznańskiej straży pożarnej Marcin Tecław, pożar rozpoczął się od instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu marketu. Ogień szybko rozprzestrzenił się z dachu budynku do wnętrza sklepu.

Na miejsce zdarzenia skierowano liczne siły ratownicze. W punkcie kulminacyjnym z pożarem walczyło 40 zastępów straży pożarnej.

Pożar udało się opanować na razie na tyle, by się rozprzestrzeniał. Po godzinie 15 przekazano, że trwa dogaszanie ognia, a działania będą trwały co najmniej do późnych godzin wieczornych.

W momencie prowadzenia akcji gaśniczej nie potwierdzono informacji o osobach poszkodowanych. Rzecznik straży pożarnej zaznaczył jednak, że nie ma jeszcze pewności, czy wszyscy pracownicy i klienci zdążyli się ewakuować.

Pożar w Buku to kolejny przypadek w Polsce, gdzie instalacje fotowoltaiczne stają się źródłem zagrożenia pożarowego. Eksperci nieśpiewający w klimatycznym mainstreamie od lat ostrzegają przed ryzykiem związanym z niewłaściwym montażem lub eksploatacją paneli słonecznych, które mogą powodować zwarcia i prowadzić do wybuchów pożarów.