Bosak wzywa Straż Graniczną do niewykonywania proniemieckich rozkazów przełożonych [VIDEO]

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wezwał funkcjonariuszy Straży Granicznej, by nie wykonywali proniemieckich rozkazów swoich przełożonych lub wykonywali je możliwie najwolniej. Zachęcił ich też do informowania mediów na temat tego, co rozkazują im przełożeni w sprawie imigrantów podrzucanych z Niemiec.

Krzysztof Bosak pokazał grafikę zamieszczoną w Internecie przez MSWiA.

„Straż Graniczna współpracuje z organami odpowiedzialnymi za ochronę granicy i przeciwdziałanie nielegalnej migracji po stronie niemieckiej” – czytamy na opisywanej grafice.

W opisie wspomnianej grafiki MSWiA przekonuje, że „stwierdzenie, że Niemcy przerzucają migrantów do Polski, jest nieprawdziwe”.

❌Stwierdzenie, że Niemcy przerzucają migrantów do Polski, jest nieprawdziwe ❗ 🔴 W tej sytuacji mamy do czynienia w większości z cudzoziemcami, którzy przebywali na terenie Polski (większość z nich legalnie) i którzy następnie próbują wjechać do Niemiec, ale w wyniku… pic.twitter.com/OLiDnRMDlZ — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) June 26, 2025

– To jest esencja tego, co obecnie robi Straż Graniczna, do czego jest zmuszona. Solidaryzuję się ze wszystkimi funkcjonariuszami, którzy wykazują cichy protest, cichy bunt. Zachęcam do przekazywania informacji do mediów, jakie rozkazy dostajecie – mówił Krzysztof Bosak, na co przerwał mu prowadzący program Bogdan Rymanowski.

– Ale co to znaczy „cichy protest”, „cichy bunt”? – zapytał Rymanowski.

– Po prostu niewykonywanie tych rozkazów albo wykonywanie ich możliwie wolno i upublicznianie tego, w jaki sposób… – mówił Bosak, na co wtrącił się ponownie prowadzący.

– Ale pan wzywa funkcjonariuszy Straży Granicznej, żeby nie wykonywali rozkazów przełożonych? – dopytał.

– Tych, które służą Niemcom, a nie Polakom, tak – odpowiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– A MSWiA, jak właśnie odczytałem, oficjalnie na swojej inforgrafice informuje, że SG dostała rozkazy współpracowania przeciwdziałania imigracji nielegalnej po stronie niemieckiej. To jest cytat z MSWiA – przekonywał Bosak.