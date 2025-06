Trump: UE jest bardzo nieprzyzwoita, ale niedługo nauczą się, by nie być tak nieprzyzwoici

- Reklama -

Problem polega na tym, że Unia Europejska ma wiele niesprawiedliwych podatków, jest nieprzyzwoita i ciągle podaje do sądu nasze firmy, takie jak Apple czy Google – powiedział w piątek prezydent USA Donald Trump.

„UE została utworzona, by wykorzystywać pod kątem handlowym USA. Są bardzo nieprzyzwoici” – podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych.

„Mamy dobre relacje, mam kontakt z Ursulą (von der Leyen). Ale to jest bardzo trudna sytuacja. Są wobec nas niewyobrażalnie źli” – dodał. Uznał też, że USA „mają dużo więcej kart niż UE”.

„UE jest bardzo nieprzyzwoita, ale niedługo nauczą się, by nie być tak nieprzyzwoici. Oni to wiedzą. Wiedzą, że to nadchodzi” – powiedział.