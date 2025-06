Braun o teorii Giertycha i Rodakach Kamratach. „Bardzo podoba mi się ta teoria spiskowa, naprawdę czapki z głów” [VIDEO]

- Reklama -

Redaktor Naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer rozmawiał z unijnym posłem i liderem KKP Grzegorzem Braunem. Zapytał go m.in. o opinię na temat szalonej teorii Romana Giertycha, jakoby Rodacy Kamraci opanowali Komisje Wyborcze i w ten sposób przyczynili się do sfałszowania wyborów.

– Wyobraź sobie, że w rozmowie z samą resortową Stokrotką stwierdził, że bardzo dużo podejrzanych osób było od pana Olszańskiego, który został zapuszkowany trzy tygodnie wcześniej zupełnie z innego powodu. Ale to może z tego, że został zapuszkowany? – powiedział dr Tomasz Sommer.

O teorii Giertycha więcej przeczytacie w artykule poniżej.

Teoria ta zrobiła na Braunie duże wrażenie.

– No muszę powiedzieć, że to jest chyba z teorii spiskowych, to jest ta, która najbardziej mi się podoba – ocenił Braun.

– Uważam, że jest najwięcej śmiałości. Jako reżyser, niespełniony fabularzysta, doceniam ten rys awanturniczy w tej historii – przyznał lider KKP.

– Bo jeżeli udałoby się jeszcze przylepić więźniom sumienia Olszańskiemu i Osadowskiemu, którzy siedzą za słowa, jeżeli udałoby im się przylepić jeszcze zarzut prowadzenia zamachu na demokrację w grupie zorganizowanych jakichś elektoroterrorystów, no to naprawdę czapki z głów. Brawo mecenas Giertych – stwierdził Grzegorz Braun.