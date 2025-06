Rząd manipuluje danymi? Ostro w Polsat News o imigrantach z Niemiec. Bosak: Minister kłamie [VIDEO]

- Reklama -

Krzysztof Bosak w Polsat News wprost stwierdził, że „minister Szłapka” kłamie. Zarzucił też manipulację rządowi w kwestii przyjmowania imigrantów z Niemiec i wyjaśnił, na czym manipulacja polega.

Rymanowski zacytował wpis Bosaka z X na temat rządu w kwestii imigrantów z Niemiec.

„Rząd PO-PSL-PL2050-Lewicy zrobil z Polski bufor ludnościowy dla Niemiec. Pojemnik na odrzuty” – napisał na X Krzysztof Bosak.

Rząd PO-PSL-PL2050-Lewicy zrobil z Polski bufor ludnościowy dla Niemiec. Pojemnik na odrzuty. Zastanawiam się czy i w którym momencie przeczytam wpisy wyborców tych partii, którzy wzywają je do zmiany polityki rządu. Przecież to się Wam nie może podobać. Chcieliście Polski… https://t.co/vNF1UsEuS4 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) June 24, 2025

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– Czy można takich słów używać wobec imigrantów, którzy są ludźmi? – zapytał Bogdan Rymanowski.

– Ja nie użyłem tych słów wobec imigrantów, ja ich użyłem wobec Polski. Uważam, że rząd obecnej koalicji, partii o profilu centrowym i lewicowym, tak właśnie traktuje Polskę. Niemcy kogoś nie chcą, puch na naszą stronę granicy, a my głowa cicho, nisko, nic nie mówimy, nie zadrażniamy z Niemcami, rozwożenie tych imigrantów po całym kraju – twierdził Krzysztof Bosak.

– Dla mnie to jest gruby skandal i uważam, że słowa, których użyłem, są delikatne. Użyłem tak delikatnych słów, dlatego że pełnię wysoką funkcję… – dodał, na co wtrącił się prowadzący.

– Panie Marszałku, Pan napisał, że „liderzy tych partii się zeszmacili” – podkreślił.

– To ciągle delikatne słowa – odparł Bosak.

– Z całym szacunkiem, ale to nie są delikatne słowa. Podejrzewam, że gdyby ktoś o mnie powiedział, że się zeszmaciłem, to chyba bym się obraził – stwierdził prowadzący.

– Gdybym napisał wszystko, co myślę na ten temat, musiałbym użyć wulgaryzmów, panie redaktorze. Uważam, że ta sytuacja jest głęboko, całkowicie nieakceptowalna – przekonywał Bosak.

Bogdan Rymanowski zapytał o dowody o przykłady. Wicemarszałek Sejmu odpowiedział, że „wystarczy wejść do Internetu”, by zobaczyć „nagrania wideo niczym z filmów szpiegowskich, gdzie Niemcy furgonetkami przywożą imigrantów, przepakowują ich nocami na stacjach benzynowych do furgonetek policji czy Straży Granicznej, a następnie mamy potwierdzenie oficjalne od samorządowców chyba związanych z Platformą ze Szczecina, którzy szczycą się, że oni tę sprawę sprawdzili i ci imigranci nie są tu w Szczecinie rozładowywani, oni jadą w głąb kraju”

– Mamy potwierdzenia, nasz poseł Krzysztof Mulawa prowadził w ostatnich dniach interwencję i dowiódł tego, że są przywożeni imigranci do domów dziecka, między innymi w powiecie piaseczyńskim. Będziemy chcieli w tej sprawie składać inicjatywy ustawodawcze, żeby to zablokować. Osoby o niezweryfikowanym wieku… – kontynuował Krzysztof Bosak, na co Rymanowski zapytał, „gdzie mają się pojawić tacy ludzie, którzy prawdopodobnie są nastolatkami”.

– Panie redaktorze, „prawdopodobnie”, „my się mamy domyślać”. Po pierwsze, to nie jest sprawa władz domów dziecka czy pogotowia opiekuńczego, które jest po to, żeby dzieci z polskich rodzin w awaryjnych sytuacjach, szukające opieki, żeby były z prawie pełnoletnimi czy być może pełnoletnimi imigrantami z Niemiec nam tutaj wyrzuconymi, kwaterowane. Po drugie, żadna placówka opiekuńcza w Polsce nie jest przystosowana do tego, żeby z ludźmi z Afryki czy z Azji, gdzie nie ma wspólnego języka, wspólnego kodu kulturowego, religii, wspólnych norm, w ogóle obcować. To są kwestie związane z bezpieczeństwem. Od tego są zamknięte ośrodki dla cudzoziemców – stwierdził Bosak.

– Jest patologiczną sytuacją, że z jednej strony płacimy funkcjonariuszom, żołnierzom z całego kraju, żeby pilnowali wschodniej granicy i każdego tam oni próbują zatrzymać. A z drugiej strony funkcjonariusze tych samych służb od zachodniej strony wwożą nam ich do kraju i rozwożą i podrzucają. A to do DPS-u, a to do domu dziecka, a to gdzieś tam, a to na stację benzynową, a to na dworzec, a to do noclegowni Caritasu. To jest skandal – podkreślił.

– Ale wie pan, co na ten temat dzisiaj mówił rzecznik rządu? Pan minister Szłapka… – zaczął Rymanowski, na co Bosak wtrącił, że „oni kłamią”.

– …mówił, że dane dotyczące liczby readmisji w porównaniu z poprzednimi latami w sposób znaczący spadły – kontynuował prowadzący.

– Jest to wyrachowane kłamstwo ze strony ministra Szłapki – ponownie powiedział Bosak.

– Naprawdę pan uważa, że minister Szłapka kłamie? – zapytał Bogdan Rymanowski.

– Już tłumaczę w jaki sposób. To jest tak zwane kłamanie prawdą. To znaczy fakty, które podaje minister Szłapka są prawdziwe. Natomiast to, co on podaje jest całkowicie obok tematu. Ja się dziwię, że państwo jako dziennikarze nie demaskujecie tego bardziej aktywnie. Zachęcam, żeby to robić. Ta metoda jest już od kilku miesięcy stosowana przez ministra Siemoniaka. Oni to chyba w MSW wymyślili. Jest to typowe żonglowanie statystykami. Statystyka tzw. readmisji spadła, ponieważ Niemcy korzystają w tej chwili z innego trybu. Ja o tym poinformowałem w październiku 2024 roku po kontroli poselskiej na granicy w Centrum Koordynacji Służb Granicznych Bundespolizei Niemieckiej, Polskiej Straży Granicznej i Polskiej Policji. To się mieści w Świecku. Niemcy korzystają z trybu tzw. zawrócenia na granicy. Nie wysyłają żadnych papierów. Po prostu przywożą i mówią tu jest granica, my tu teraz mamy kontrolę, to są ludzie, których my nie wpuściliśmy. Idźcie na tamtą stronę – powiedział Krzysztof Bosak.

– Ale jaka jest skala tych zawróceń? – zapytał prowadzący.

– Nie wiemy, ponieważ rząd nie podaje do publicznej wiadomości informacji, natomiast ze strony niemieckiej wiemy, że to idzie w tysiące i ujawnił to Eurostat w postaci liczby nadawanych azyli, ponieważ ci ludzie wjeżdżając do Polski często wypełniają wnioski azylowe i z azyli wynika, że w 2024 roku było to kilkanaście tysięcy na cały rok złożonych wniosków azylowych. a w tym roku przyspieszyło już dwukrotnie i mamy kilkanaście tysięcy przez pierwsze pół roku – odpowiedział wicemarszałek.