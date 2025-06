Kolejni imigranci przerzuceni do Polski. Bosak OSTRO o postawie rządu: Przekształcili Polskę w bufor ludnościowy dla Niemiec

- Reklama -

Krzysztof Bosak ostro skrytykował politykę migracyjną obecnego rządu, oskarżając koalicję PO-PSL-PL2050-Lewicy o przekształcenie Polski w „bufor ludnościowy dla Niemiec”. To komentarz na doniesienia o codziennym przekazywaniu migrantów przez niemieckie służby na polską stronę granicy.

Według relacji dziennikarza Tomasza Duklanowskiego, niemieckie służby każdego dnia przerzucają do Polski od dwóch do dziesięciu migrantów wyłącznie na teren województwa zachodniopomorskiego.

„Wczoraj po godzinie 20.00 na przejściu granicznym w Lubieszynie, Niemcy przekazali kolejnych siedmiu tak zwanych Somalijczyków do Polski. Tak dzieje się już codziennie. Tylko na teren województwa zachodniopomorskiego niemieckie służby każdego dnia przerzucają do Polski od dwóch do dziesięciu migrantów . Ponieważ 15 ośrodków dla migrantów jest przepełnionych i nie ma w nich miejsca, Straż Graniczna przybyszów z Afryki i Azji próbuje przekazać do noclegowni Caritasu czy – tak jak było w piątek w Szczecinie – do sióstr kalkucianek. Gdy to nie jest możliwe, Straż Graniczna stosuje tzw. środki alternatywne. Migranci mają się co tydzień meldować, a w praktyce znikają bez śladu” – napisał Duklanowski, dodając zdjęcie dokumentujące zdarzenia.

Bosak: Pojemnik na odrzuty

W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak nie ukrywał oburzenia sytuacją. „Rząd PO-PSL-PL2050-Lewicy zrobił z Polski bufor ludnościowy dla Niemiec. Pojemnik na odrzuty” – napisał polityk na platformie X.

Wicemarszałek Sejmu zwrócił się bezpośrednio do wyborców partii rządzących. „Zastanawiam się, czy i w którym momencie przeczytam wpisy wyborców tych partii, którzy wzywają je do zmiany polityki rządu. Przecież to się Wam nie może podobać. Chcieliście Polski, która jest partnerem dla Niemiec, a nie podnóżkiem, tak?” – zapytał retorycznie.

Zaapelował do elektoratu koalicji rządzącej o reakcję. „No to zacznijcie otwarcie krytykować to zeszmacenie Waszych liderów! To Wasz rząd obecnie zmusza Straż Graniczną i administrację do prowadzenia antynarodowej i destabilizującej państwo polityki, więc protestujcie!” – dodał poseł Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Polityk wskazał na fundamentalne problemy w systemie kontroli migrantów. Gdy brakuje miejsc w ośrodkach, Straż Graniczna stosuje tak zwane środki alternatywne – migranci mają obowiązek meldowania się co tydzień, jednak w praktyce „znikają bez śladu”, co Duklanowski określił jako „legalizację nielegalnej migracji w Polsce na masową skalę”.

W dalszej części swojego wpisu Bosak kontynuował: „Gdzie jest Wasz głos? Ciągle nie możecie uwierzyć, że to naprawdę, że w ten sposób, że bez żadnej koncepcji, informacji i po cichu? No to czas przyjąć to do wiadomości. Oni wiedzą, że źle robią, dlatego udają że nic się nie dzieje”.

Jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość nie oszczędził krytyki pod adresem polityków koalicji rządzącej. „Nie mają żadnej koncepcji. I nie przejmują się Wami. W sumie większość z nich woli nic nie wiedzieć, żeby w 2027 mogli powiedzieć 'To nie ja, to tamci’. Dacie się nabrać po raz kolejny?” – ostrzegł wyborców.