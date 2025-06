Blamaż piłkarskiej reprezentacji kobiet! Druzgocąca porażka z 15-latkami

- Reklama -

Kolejny dowód na to, że różnica poziomów pomiędzy sportem męskim a kobiecym jest ogromna. Piłkarska reprezentacja kobiet Szwajcarii doznała druzgocącej porażki 1:7 w sparingu z drużyną 15-letnich juniorów z FC Luzern.

Spotkanie odbyło się w ramach zamkniętej sesji treningowej i trwało trzy razy po trzydzieści minut. Szwajcarska Federacja Piłkarska próbowała utrzymać wynik w tajemnicy, jednak jeden z młodych piłkarzy z drużyny chłopców udostępnił szczegóły spotkania w mediach społecznościowych.

Szwajcarskie media nie miały litości dla swojej reprezentacji. „Wszystko to było wielkim wstydem dla żeńskiej reprezentacji narodowej. I to zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem Euro” – napisał „Blick”.

Kompromitująca porażka nastąpiła tuż przed rozpoczęciem mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet (UEFA Women’s Euro 2025), które odbędą się w Szwajcarii od 2 do 27 lipca. Szwajcaria, obecnie zajmująca 23. miejsce w rankingu FIFA, będzie debiutować w roli gospodarza mistrzostw Europy.

Na mistrzostwach po raz pierwszy zagra także reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet. Polki w fazie grupowej zmierzą się z kolejno z Niemkami (4.07), Szwedkami (8.07) oraz Dunkami (12.07).

😳🇨🇭 Switzerland’s Women’s national team, featuring Alisha Lehmann, reportedly lost 1–7 to Luzern’s U-15 boys’ team in a friendly match.

The Swiss Football Association tried to keep the result under wraps, but one of the boys posted it on social media.

The Women’s European… pic.twitter.com/oss0I8IOMD

— Football Factly (@FootballFactly) June 24, 2025