9-latek miał w tornistrze trzy noże. Chciał zabić nauczycielkę

W szkole podstawowej we francuskim departamencie Loir-et-Cher znaleziono trzy noże w tornistrze ucznia drugiej klasy, który chciał „zabić” swoją nauczycielkę. Noże znaleziono podczas niezapowiedzianego przeszukania plecaków dzieci.

W poniedziałek 23 czerwca kadra nauczycielska szkoły podstawowej im. Julesa Ferry w Vendôme dokonała niezapowiedzianej rewizji tornistrów uczniów. Takie działania są podejmowane od czasu zabójstwa 17-latka podczas bójki przed szkołą średnią w Essonne w marcu i zamordowaniu asystenta edukacyjnego w departamencie Haute-Marne, co wydarzyło się 10 czerwca.

Kontrole plecaków uczniowskich w szkołach stały się od tego czasu powszechne. Znalezisko w plecaku 8-latka wzbudziło jednak zdumienie. Nauczyciele ze szkoły Julesa Ferry prawdopodobnie nie spodziewali się znaleźć trzech noży stołowych w tornistrze ucznia drugiej klasy…

Sprawa trafiła do prokuratury w Blois. Sprawą zajmuje się także Kuratorium i władze prefektury. Podobno uczeń planował zabić swojego nauczyciela i to w spisku z dwoma kolegami z klasy. To wyjaśniałoby liczbę znalezionych noży…

Czy dziecko może zostać oskarżone? Okazuje się, że nie. Jak poinformował prokurator, „biorąc pod uwagę bardzo młody wiek oskarżonego, ale również dlatego, że nie doszło do faktycznego usiłowania zabójstwa”, oskarżenia nie będzie. Na korzyść ucznia działa także to, że wybrał z kuchni rodziców noże o… tępych końcach.

Przesłuchani zostaną rodzice, a odpowiednie władze mają dokonać „oceny społecznej” sytuacji w szkole. Nauczyciele nie wykluczają jednak złożenia oficjalnej skargi.