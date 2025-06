Ukraina wzięła pożyczkę, a Polska ją spłaca. Płaczek ujawnia: Pierwsza transza już za nami

- Reklama -

Kto by nie chciał móc wziąć pożyczki tak, by spłacał ją ktoś inny? Zwykle jest to opcja niedostępna i nielegalna. Chyba, że jest się Ukrainą, a obok jest Polska rządzona przez POPiS. Z odpowiedzi na interpelację poselską wprost wynika, że Warszawa wzięła na siebie takie zobowiązanie.

O skandalu poinformował poseł Grzegorz Płaczek.

„Nie chcę antagonizować, ale to jednak jest nienormalne! Podczas, gdy deficyt budżetowy na 2025 r. wyniesie w Polsce 289 miliardów złotych, Ministerstwo Finansów potwierdza – w odpowiedzi na moją interwencję poselską – że Polska wzięła na siebie spłatę odsetek za pożyczkę Ukrainy z Komisją Europejską” – napisał na X poseł Grzegorz Płaczek.

Dodał, że „pierwsza transza już za nami”.

„Tylko w 2024 r. – zgodnie z prośbą strony ukraińskiej i umową spłaty odsetek – Polska dokonała wpłaty PIERWSZEJ CZĘŚCI ZOBOWIĄZANIA w wysokości… 102 010 468 PLN” – czytamy we wpisie.

„Odsetki i kolejne wpłaty będą regulowane przez Polskę… do końca 2027 roku” – podkreślił.

Poseł Płaczek udostępnił przy tym zdjęcie odpowiedzi z Ministerstwa Finansów. Część dokumentu została z jakiegoś powodu zamazana.

W widocznym fragmencie czytamy, że „zgodnie z prośbą strony ukraińskiej i umową spłaty odsetek zawartą przez Polskę z Komisją Europejską w imieniu Unii Europejskiej, Polska dokonała w 2024 roku spłaty swojej części zobowiązania w wysokości 102 010 468 PLN”.

„Termin spłaty pierwszej transzy za rok 2025, w wysokości ok. 5,08 mln EUR, przypada na 17 kwietnia. Odsetki będą regulowane przez Polskę do końca 2027 roku. Zasady spłaty odsetek po roku 2027 zostaną określone w trakcie negocjacji kolejnych wieloletnich ram finansowych UE na lata 2028–2034” – napisano w dokumencie podpisanym przez podsekretarz stanu Hannę Majszczyk.

Tak więc dosłownie stało się to, przed czym policja ostrzega tzw. zwykłych ludzi – Ukraina wzięła pożyczkę na Polskę i Polska musi ją spłacać.